Dave Bautista nel trailer di My Spy, commedia d'azione diretta da Peter Segal

Dopo una lunga e gloriosa carriera nel mondo del wrestling, Dave Bautista si è riciclato come attore hollywoodiano. Non sarà popolare o carismatico come il collega Dwayne "The Rock" Johnson, ma c'è da riconoscere che si dà da fare. E, dopo essere stato L'uomo dai pugni di ferro per RZA, il Drax di Guardiani della Galassia (pronto a mollare la serie se James Gunn non fosse stato riassunto dalla Disney per il terzo film), il Mr. Hinx di Spectre e un replicante eliminato da Ryan Gosling all'inizio di Blade Runner 2049, ecco che Baustista si prepara a debuttare nei cinema americani (e chissà, forse anche italiani) come protagonista di My Spy, una commedia d'azione che lo vede nel ruolo di un agente segreto alle prese con una precocissima aspirante collega di 9 anni.

My Spy, sceneggiato da Jon e Erich Hoeber, è diretto da Peter Segal, quello di film come Terapia d'urto, 50 volte il primo bacio e Agente Smart - Casino totale, dove c'era nel cast proprio The Rock.

Nel film Bautista è un ruvido agente della CIA con gli altri che viene assegnato alla sorveglianza di una famiglia, e si trova improvvisamente ad avere a che fare con la figlia di nove anni delle persone che deve tenere d'occhio: una ragazzina intelligentissima, che lo smaschera immediatamente e che in cambio del suo silenzio chiede al massiccio agente di insegnarle a diventare una spia.

Questo è il primo trailer di My Spy: