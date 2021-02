Dave Bautista: ecco perché non posso fare lo zombi

News Cinema

Dave Bautista ha scherzato in un'intervista sulla sua passione per i racconti di zombi, parlando del suo lavoro sull'Army of the Dead di Zack Snyder, su Netflix nel 2021.

Il roccioso Dave Bautista come sappiamo è nel cast di Army of the Dead, nuovo zombie movie di Zack Snyder targato Netflix, in arrivo sul servizio nel corso del 2021: apprezzabile, oltre che per la duttilità che cerca, anche per il suo sostegno a spada tratta verso James Gunn nel periodo della cacciata dalla Disney, Bautista alias Drax ha chiacchierato con Empire del suo lavoro per Snyder. Si scopre che Bautista è sempre stato attratto dai film con zombi, al punto da aver tentato più volte di far parte di The Walking Dead. Le sue dichiarazioni sono come al solito permeate di ironia. Leggi anche Dave Bautista a spada tratta contro la Disney sul suo futuro nei Guardiani della Galassia

Sono un fan degli zombi! Per anni ho cercato di partecipare a The Walking Dead, dissi che sarei venuto a fare uno zombi pure gratis, ma mi hanno risposto: "Sei troppo grosso!" [...] Per me, uno zombie movie deve avere qualcosa di speciale per spingermi a partecipare. Ciò che rende speiale questo è la rapina, ma ci sono comunque diversi livelli di lettura nel film.

Army of the Dead, la trama dello zombie movie di Zack Snyder

Ma di cosa parla esattamente Army of the Dead di Zack Snyder? Basato su un soggetto dello stesso Snyder, cosceneggiato da lui con Shay Hatten e Joby Harold, il film racconterà di una squadra di mercenari che decide di svaligiare un casinò di Las Vegas durante un'apocalisse zombi. In sostanza, Army of the Dead si prospetta come un matrimonio tra Ocean's Eleven e i film di Romero (che peraltro Zack aveva già rivisitato proprio con il suo esordio col remake di L'alba dei morti viventi del 2004). Conoscendo il regista saremmo tuttavia portati a escludere una preponderante ironia, anzi. Il cast di Army of the Dead oltre a Dave Bautista coinvolge Ella Purnell, Ana de la Reguera, Raúl Castillo, Hiroyuki Sanada e Matthias Schweighöfer.

Prima di Army of the Dead, Zack tornerà in streaming a marzo con la sua nuova versione di Justice League, lo Justice League Snyder Cut. Leggi anche Justice League Snyder Cut: il primo vero trailer della nuova versione del film!