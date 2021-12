Dave Bautista e M. Night Shyamalan, strana coppia per il nuovo film

News Cinema

Dave Bautista conferma la sua volontà di mettersi in gioco, questa volta come protagonista del nuovo film di M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin.

Ormai non ci si stupisce più della voglia di mettersi in gioco di Dave Bautista: sarà infatti il protagonista del prossimo film di M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, il nuovo lavoro del regista dopo l'ultimo Old, uscito la scorsa estate e attualmente disponibile in streaming. Leggi anche Old, Ishana Shyamalan regista della seconda unità per papà M. Night: "Per noi un'esperienza spirituale" Guardiani della Galassia vol. 3, ultimo atto per il Drax di Dave Bautista?

Dave Bautista collabora con M. Night Shyamalan per Knock at the Cabin