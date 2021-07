Dave Bautista, confuso con Dwayne Johnson, ci resta male e risponde ai fan

Sono ormai molti gli ex wrestler diventati attori, e due dei più famosi sono ovviamente Dave Bautista e Dwayne Johnson. Ora, vi chiediamo, è possibile confonderli? Vero, sono entrambi giganteschi e calvi, ma la loro fisionomia è estremamente diversa. O almeno così sembrerebbe, vista la figuraccia di Gamespot che sul suo account Twitter ha pubblicato la news sui nuovi character poster di Dune, mettendo all'interno l'immagine giusta ma come illustrazione generale al posto della foto di Bautista una... di Dwayne Johnson, come vedete qua sotto.

You guys did that on purpose didn’t ya?! You know how to get shit retweeted. Well done👏🏽… unless it wasn’t on purpose and you think all jacked pro wrestlers of mixed race with bald heads and tattoos look alike! ….🤨Never mind. Carry on 🤦🏻 https://t.co/QJjJUpEmTH