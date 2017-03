"Date una pistola a John!": Keanu Reeves e Laurence Fishburne in una clip italiana esclusiva di John Wick - Capitolo 2

Ci siamo quasi. Tra meno di una settimana John Wick, l'implacabile killer interpretato da Keanu Reeves, torna nelle nostre sale con l'atteso sequel del film diretto da Chad Stahelski.



John Wick - Capitolo 2, nei cinema italiani dal 16 marzo prossimo, promette di "essere 'di più rispetto' a quanto non fosse il primo. Ancora più violento e divertente e ancora più ironico" (Leggi la nostra recensione completa di John Wick - Capitolo 2).



In questo secondo capitolo vedremo John Wick costretto a rimettersi in gioco grazie a un ex socio che trama di prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di aiutarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo. E proprio l'ambientazione romana ha permesso al film di arricchire il suo cast con due attori di casa nostra, Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Come se non bastasse, John Wick 2 ci dà anche l'occasione di vedere nuovamente insieme la "coppia matrixiana" formata da Keanu Reeves e Laurence Fishburne. Eccoli in questa clip in italiano che vi presentiamo in esclusiva:





Qui sotto il trailer italiano di John Wick 2: