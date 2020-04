Das Bogroll: Sam Neill, David Wenham... e la carta igienica

Vi abbiamo già parlato più volte dei divertenti video caricati sui suoi canali social da Sam Neill, che non è solo un bravo attore ma anche un simpaticissimo essere umano che cerca di divertirci/si in questi tempi di isolamento forzato. Se non l'avete fatto (e ovviamente se conoscete un po' l'inglese) andate a seguirlo su Twitter, dove Neill ha pubblicato un altro video del cosiddetto Cinema Quarantino, dopo Das Leek e Das Bad (con Hugo Weaving). Stavolta guest star di questo corto è un suo vero vicino di casa, il collega David Wenham, noto attore che tutti se non altro ricorderete per esser stato il Faramir de Il Signore degli Anelli.

Nel video, intitolato Das Bogroll, Wenham con tanto di mascherina bussa alla porta di Neill chiedendogli prima dello zucchero, poi un libro che Neill dice di aver prestrato e infine svelando il vero motivo della sua visita: la richiesta di un rotolo di carta igienica. A distanza di sicurezza Sam Neill gliene passa uno quasi esaurito, prima di consigliargli di rivolgersi a Hugo (Weaving) che ne ha fatto incetta.

CINEMA QUARANTINO PRESENTS DAS BOGROLL. Filmed on location in Queensland, New South Wales and ACT. At immense expense . With David Wenham und Sam Neill .( Disclaimer- Props Dept BORROWED all props- nobody involved owns more than 3 rolls. Of anything) Ladies & Gents DAS BOGROLL! pic.twitter.com/lWVVAWCxB3