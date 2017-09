Darren Aronofsky racconta il suo Batman Year One

Quando si è vociferato poco tempo fa di un'origin story malavitosa dedicata al Joker, interpretata da Leonardo DiCaprio, prodotta da Martin Scorsese e diretta da Todd Phillips, il regista Darren Aronofsky ha visto nell'idea un'eco di quello che lui stesso propose nel 1999 alla Warner, quando meditò sul progetto Batman: Year One (che della storyline onomima di Frank Miller sembra avere soltanto il titolo).

Il franchise era reduce dall'insuccesso del pacchianissimo Batman & Robin, e Aronofsky - racconta lui stesso - catalizzò l'attenzione della major proponendo un Batman attempato interpretato da Clint Eastwood e attivo in una Gotham ricavata dalla reale Tokyo. In realtà poi Darren non proseguì su questa linea, dando vita a una proposta differente: un'origin story completamente diversa per Bruce Wayne, presentato come un orfano cresciuto nell'autofficina di Big Al, sempre minacciato dal sottobosco criminale circostante. L'atmosfera doveva essere appunto più affine a quella di Taxi Driver che al classico cinecomic, lo stesso approccio che la Warner sembra aver ora recuperato per il ventilato progetto sul Joker.

"Sapete, credo che finalmente... forse ci siamo. Ero 15 anni in anticipo sui tempi. Sento quello che dicono sul film col Joker ed è esattamente la mia visione. Dissi: gireremo nell'East Detroit e nell'East New York. Non riscostruiremo Gotham. Volevo che la Batmobile fosse una Lincoln Continental con due motori di bus montati sopra. [...] Cercavamo di reinventare tutto per avvicinarci alla visceralità di Taxi Driver. L'idea generale era quella. Ma quelli in cima dissero: no, non può essere una Lincoln Continental, dev'essere una Batmobile."

Dopo il grande successo di Logan presso la 20th Century Fox, si può tranquillamente pensare che un approccio propriamente noir-gangsteristico funzioni. Madre!, ultima fatica di Aronofsky passata per il Festival di Venezia, sarà in sala dal 28 settembre.