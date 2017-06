Dark Universe: la Universal vuole Dwayne Johnson e Angelina Jolie

Mentre il reboot de La Mummia con Tom Cruise sta per inaugurare il franchise della Universal Dark Universe (che riunirà i leggendari mostri in bianco e nero dello Studio), si diffonde la notizia che altre due star hollywoodiane di altissimo pregio potrebbero essere coinvolte nell’ambizioso progetto, andando a raggiungere Johnny Depp (che sarà L’uomo Invisibile), Russell Crowe (che presterà il volto al Dottor Jekyll) e Javier Bardem (che diventerà Frankenstein). Si tratta di Dwayne Johnson e Angelina Jolie.

Se alla star di Baywatch è stato chiesto di trasformarsi ne L’uomo Lupo in The Wolfman, Angelina Jolie potrebbe essere la protagonista della nuova versione de La moglie di Frankenstein, che uscirà in America il 14 febbraio del 2019 diretta da Bill Condon.

Sembra che già un paio d’anni fa la Universal avesse corteggiato l’attrice per il ruolo, senza però avere successo. Al momento né la Jolie né Johnson hanno risposto alla chiamata e sappiamo che, se La Mummia dovesse aprire in USA con un incasso inferiore ai 40 milioni di dollari senza "fare il botto" oltreoceano, lo Studio metterà in forse l’intero franchise. Le speranze sono dunque tutte riposte nell’atletico Tom, che è certamente garanzia di successo al botteghno, anche se ben 12 anni sono trascorsi dalla sua ultima apertura in grande stile (con La guerra dei mondi).

Ricordiamo che il ciclo Dark Universe può contare su un pool di ottimi sceneggiatori, composto da Alex Kurtzman, Chris Morgan, Christopher McQuarrie e David Koepp.