Dark Shadows: Eva Green bionda, sexy e rock nel film più sottovalutato di Tim Burton

Uscito nel 2012, è una commedia quasi-horror piena d'inventiva e humor nero, che diverte e appassiona, e che ha nel personaggio dell'attrice francese uno dei suoi massimi punti di forza.

Tim Burton è uno di quei registi nei confronti dei quali, spesso, il pubblico non conosce mezze misure. Da un lato, i fan totalmente privi di senso critico, che gridano al capolavoro e vanno in brodo di giuggiole anche di fronte a film minori se non decisamente poco riusciti; dall'altra, una nutrita schiera di contestatori - spesso ex fan, che come i tutti i convertiti sono i più fanatici - che da qualche anno a questa parte hanno deciso che oramai Burton è bollito e annegato nel suo stesso manierismo.

Poi certo, fortunatamente ci sono anche gli spettatori (e i critici) con sale in zucca, e capaci ancora di vedere le cose per quelle che sono, ma non sono troppi.

Uscito nel 2012, quando ancora era forte lo scorno per l'assai deludente Alice in Wonderland, Dark Shadows è un film che sull'aggregatore Rotten Tomatoes ha solo il 36% di recensioni positive, e che anche in Italia ha diviso la critica piuttosto nettamente. Per quanto mi riguarda, invece, è uno dei film più sottovalutati della carriera di Tim Burton, e probabilmente quello che fino a questo momento è il suo ultimo grande film.

La trama di Dark Shadows

Adattamento cinematografico di un'omonima soap opera creata da Dan Curtis negli anni Sessanta, Dark Shadows racconta la storia di Barnabas Collins, un uomo che nel Settecento viene tramutato in vampiro e sepolto vivo da Angelique, donna passionale e amante della magia nera che era stata sedotta e abbandonata da Barnabas e che aveva deciso di punirlo per la sua sfrontatezza. Risvegliatosi nel 1972 da un sonno durato secoli, Barnabas scopre che la sua villa è in rovina e che la sua famiglia, un tempo ricca, è praticamente sul lastrico. E che ovviamente, dietro a tutto questo, c'è ancora lo zampino di Angelique, che tenterà nuovamente di riconquistare Barnabas ma che, ancora un volta, verrà rifiutata. Così Barnabas dovrà cercare di salvare la famiglia dalla rovina e sé stesso dalla furia della bellissima strega, mentre incontrerà una ragazza identica al suo vero grande amore, per cui aveva lasciato Angelique secoli addietro.

Eva Green, la regina di un cast stellare

Per Dark Shadows, Tim Burton è riuscito a mettere assieme un cast davvero stellare. Non solo l'amico e sodale Johnny Depp nel ruolo di Barnabas, ma anche Michelle Pfeiffer, Chloe Grace Moretz, Johnny Lee Miller, Helena Bonham Carter (allora sua compagna di vita), Jackie Earle Haley, Bella Heathcote e perfino il grande Christopher Lee. Oltre a Alice Cooper, che appare in un cammeo nel ruolo di sé stesso e viene scambiato da Barnabas per una donna in una scena davvero esilarante.

A svettare però in questo cast, anche grazie al personaggio che le è stato affidato, quello di Angelique, è una bellissima e seducentissima Eva Green, che qui appare in una inedita versione biondo platino.

Scoperta e lanciata da Bernardo Bertolucci in The Dreamers, Eva Green - padre svedese e madre francese (attrice anche lei) - ha inziato da subito ad alternare grandi film hollywoodiani come Le crociate di Ridley Scott, Casinò Royale di Martin Campbell (dove era la Vesper Lynd che faceva innamorare James Bond) e La bussola d'oro di Chris Weitz a film indipendenti e coraggiosi come Franklyn, Womb e Perfect Sense.

Approdata alla corte di Burton, si è calata alla perfezione del ruolo della femme fatale. La sua Angelique, oltre che una strega, è una mangiatrice di uomini, una seduttrice irresistibile, tanto che - nonostante i loro trascorsi - perfino Barbanas è costretto a cedere al suo aggressivo sex appeal ed è protagonista di quella che è la prima scena di sesso mai girata da Burton in carriera. Una scena di sesso assai poco ortodossa, ma abbastanza scatenata e acrobatica, come dimostra questa clip:

Tra Bette Davis Janis Joplin: tutte le donne dentro la Angelique di Eva Green

Intervistata a Londra in occasione della prima europea del film, Eva Green, bellissima e seduttiva come sempre, aveva raccontato così come avesse lavorato sul personaggio che Burton l'aveva chiamata a interpretare in Dark Shadows:

Angelique è un misto di tante cose. Magari è suonata pretenziosa la mia dichiarazione nella quale dicevo di averne fatto un un mix di Bette Davis e Janis Joplin, ma loro sono comunque solo due delle tante ispirazioni alle quali mi sono rifatta. Mi sono ispirata anche molto alle storie e ai disegni di Tim, alle sue bambole rotte, ma anche ai personaggi estremi che farebbero di tutto per amore. Janis Joplin ruggiva, aveva questo fuoco dentro, ma ho pensato anche al Nicholson che perde la ragione di Shining. Sono lontana dall’essere vicina a questi grandi personaggi, non voglio paragonarmi a loro, non ho la loro caratura. Mi sono servite solo da ispirazioni di partenza.

A volte, aveva raccontato Eva Green in quell'occasione, sul set di Dark Shadows si era sentita anche come la Sue Ellen di Dallas, o come una delle protagoniste di Dynasty, ma di essersi divertita a interpretare un personaggio "così estremo, volgare e divertente." E di aver rivisto nell'amore così totale, sebbene distruttivo e tossico, che Angelique prova per Barbabas, qualcosa che le appartiene e fa parte del suo carattere:

Penso che molte donne siano disposte a dare assolutamente tutto per l’uomo che amano. Anche io sono un po’ così.

Dopo Dark Shadows: Eva Green nuova musa di Tim Burton

Non sono stato probabilmente l'unico a sottolineare come Eva Green e il personaggio di Angelique fossero il punto di forza di un film comunque davvero divertente e fantasioso come Dark Shadows.

E, allo stesso tempo, anche lo stesso Tim Burton deve essersi reso perfettamente conto del magnetismo che Eva Green è capace di avere sullo schermo, e del valore aggiunto che può essere in un film, tanto da averne fatto la sua nuova musa. Dopo Dark Shadows, infatti, Burton l'ha voluta anche come protagonista di Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali e anche del suo più recente film, l'adattamento di Dumbo in live action.

Dark Shadows: il trailer del film