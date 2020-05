Dark Army: Paul Feig aggiornal sul suo crossover dei mostri Universal

News Cinema

Paul Feig ha pronta la sceneggiatura per Dark Army, un film di mostri Universal, nell'attesa che lo Studio decida cosa vuole fare.

Se c'è un genere che ci è sempre piaciuto, sono i monster movies, e in particolare quelli classici della leggendaria Casa dei Mostri, la Universal, per cui riportiamo con molto interesse le ultime notizie rivelate da Paul Feig in un'intervista a Collider sullo stato del previsto Dark Army, il film crossover che li riporterebbe tutti insieme sul grande schermo. Si tratta ovviamente di un vecchio progetto legato all'abbandonato Dark Universe, ma tuttora vivo e vegeto, anche se il regista e sceneggiatore è in attesa di capire le intenzioni della Universal.

Il film è in preparazione dal settembre 2019. Feig ha detto di aver completato due (diverse) stesure della sceneggiatura e che si tratta di "uno dei miei copioni preferiti tra quelli che ho scritto. Alla Universal non sanno ancora di preciso cosa fare, perché L'uomo invisibile è andato benissimo con un microbudget e il mio film è molto più costoso di quello. Quindi spero in Dio che si faccia, perché ne sono totalmente innamorato e sono eccitatissimo al riguardo".

E già partiamo bene. Parlando poi del tono della storia, Paul Feig ha aggiunto: "è molto fedele al tradizionale genere del cinema dei mostri. Non avrà la sfumatura horror dell'acclamato reboot di Leigh Whannell de L'uomo invisibile, ma un po' più della natura più leggera dei classici. Adoro quei film degli anni Trenta, quelli di James Whale, e penso che La moglie di Frankenstein sia tuttora uno dei più grandi film di sempre. Voglio quel tono perché quei film erano molto divertenti. Erano affrontati seriamente, ma si divertivano anche molto, per cui ci sono molti personaggi marginali estremi e divertenti. Questo è quello che voglio, non ho mai voluto fare un film dell'orrore. Voglio fare un vero monster movie".

Staremo a vedere quello che succede e cosa decide la Universal. Certo sarebbe bello ritrovare Frankenstein, L'uomo lupo, Dracula, la Mummia e gli altri di nuovo insieme sul grande schermo dopo i celebri crossover degli anni Quaranta.