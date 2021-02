Dark Army: il crossover dei mostri Universal di Paul Feig è in pericolo!

News Cinema

Il regista Paul Feig parla ancora una volta del suo monster movie Dark Army, rivelando che un problema potrebbe rallentarne o addirittura ostacolarne la realizzazione.

Che fine ha fatto Dark Army, il monster movie di Paul Feig che doveva riportare tutti insieme sul grande schermo i classici mostri della Universal? Ce lo racconta lo stesso regista in un'intervista rilasciata a Collider che segue di 9 mesi un'altra che ci era arrivata sempre dalla stessa fonte.

Se a maggio Feig aveva spiegato di aver scritto due versioni della sceneggiatura di Dark Army, di cui una che seguiva fedelmente le istruzioni della Universal stessa, adesso si trova a segnalare un piccolo problema che potrebbe ritardare la partenza del progetto, se non addirittura lasciarlo da parte.

Leggete cosa ha dichiarato il regista: "Oh, Dark Army. Adoro quel progetto. Credo che lo studio lo reputi forse troppo costoso. Che Dio mi sia testimone, farò quel film. Sono ossessionato dall'idea di farlo. Una delle ragioni per cui ho accettato di fare questo film Netflix, è che ci sono tante cose con cui mi posso esercitare, ad esempio gli effetti speciali, che userò poi in Dark Army. Lo adoro, è una delle cose più belle che abbia mai scritto e con i migliori personaggi principali in assoluto. Quindi incrocio le dita sperando di poterlo fare prima o poi".

Insomma forse dovremmo aspettare un bel po’ prima di vedere il film crossover con Frankenstein, L'uomo lupo, Dracula, la Mummia, eccetera, anche perché l'intenzione di Feig è quella di restare fedele ai classici di una volta sia tematicamente che stilisticamente. La cosa certa è che raccontare per immagini una simile prestigiosa reunion non può avere lo stesso budget de L'uomo Invisibile. Sempre restando in tema di mostri, ricordiamo che il Dracula di Karyn Kusama è in preparazione e che il Wolfman con Ryan Gosling nei panni dell'uomo Lupo diretto da Leigh Whannell (regista proprio de L'Uomo Invisibile) è in lavorazione.

Un'altra cosa: il film Netflix di cui Paul Feig ha parlato nell'intervista a Collider è l'adattamento del best seller di Soman Chainani "The School for Good and Evil", primo di 4 libri della serie fantasy per ragazzi "L'accademia del bene e del male".

