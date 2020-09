Dario Argento, 80 anni e 50 di carriera su Amazon Prime Video: in streaming Suspiria, Phenomena e i primi gialli

News Cinema

Ha appena compiuto 80 anni Dario Argento, il cui primo lavoro da regista, L'uccello dalle piume di cristallo, ne ha compiuti 50: è su Amazon Prime Video insieme a classici come Suspiria, Phenomena e Tenebre.

Ha da pochi giorni compiuto 80 anni uno dei più stimati registi nostrani in materia di thriller e horror, Dario Argento, maestro per più di una generazione: Amazon Prime Video presenta diversi suoi classici visionabili da tutti gli abbonati a Prime. Vale la pena concentrarsi su alcune proposte, perché di mezzo c'è anche un cinquantennale celebre...

Dario Argento, i primi gialli in streaming su Amazon Prime Video

Ha compiuto a giugno 50 anni l'esordio alla regia di Dario Argento, quel giallo intitolato L'uccello dalle piume di cristallo (1970), fotografato da Vittorio Storaro e musicato da Ennio Morricone. Già in grado di trasmettere lo sguardo visionario all'interno delle regole altrimenti codificate della classica investigazione, anche narrativamente il film impostava le linee guida delle storie di Argento: uno scrittore americano (Tony Musante) assiste a Roma per caso al tentativo d'omicidio di una gallerista. Bloccato in città dall'ispettore Morosini (Enrico Maria Salerno), decide di indagare per conto suo. Se solo ricordasse un particolare dell'aggressione che proprio gli sfugge...

Fa il paio con questo esordio il successivo analogo Il gatto a nove code (1971), sempre musicato da Morricone, dove Argento narra di un uomo cieco appassionato di cruciverba (Karl Malden), che in una passeggiata ascolta una conversazione compromettente nei pressi di un laboratorio di ricerca. Coinvolgerà nell'indagine il reporter Carlo Gioradini (James Franciscus). Guarda L'uccello dalle piume di cristallo su Amazon Prime Video Guarda Il gatto a nove code su Amazon Prime Video

Dario Argento, il capolavoro Suspiria accanto al suo remake

Tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta, il percorso di Dario Argento verso l'horror si è compiuto: Suspiria (1977) è la storia della ballerina Suzy (Jessica Harper), che realizza presto come la prestigiosa accademia di danza tedesca Tanz alla quale si è iscritta sia in realtà un covo di streghe. Visionario, macabro, ipnotico grazie all'acrobatica colonna sonora dei Goblin che avevano già accompagnato Profondo rosso, fotografato con spirito di ricerca da Luciano Tovoli, con un'altrettanto ricercata scenografia di Giuseppe Bassan, Suspiria si contende con Profondo rosso il primato del capolavoro assoluto del regista.

Su Amazon Prime Video potete peraltro dirimere di persona le polemiche suscitate dal Suspiria di Luca Guadagnino, remake definito da Tilda Swinton, presente nel cast, come una "cover" dell'originale. E' stato prodotto proprio da Amazon. Guarda Suspiria di Dario Argento su Amazon Prime Video Guarda Suspiria di Luca Guadagnino su Amazon Prime Video Suspiria: Il trailer della nuova uscita per il quarantennale

Dario Argento, gli anni Ottanta di Tenebre e Phenomena

Tenebre (1982) segna per Dario Argento un ritorno al giallo, dove incentra di nuovo un suo plot su uno scrittore americano a Roma, questa volta interpretato da Anthony Franciosa: qualcuno sta usando i suoi romanzi come guida per una serie di efferati omicidi. Nel cast ci sono anche Giuliano Gemma, nei panni di un detective, e la compagna di vita Daria Nicolodi, già cosceneggiatrice di Suspiria e Inferno.

Contamina invece il giallo con un tocco di fantasy Phenomena (1985), che vede protagonista la Jennifer Connelly poco dopo fondamentale per Labyrinth. Jennifer Corvino è una ragazza afflitta da sonnambulismo, con una diagnosi di schizofrenia: la sua incredibile capacità di controllare gli insetti sarà però la chiave per fermare un killer che uccide le studentesse di un collegio. Nel cast anche Dalila Di Lazzaro e l'indimenticato Donald Pleasence, frequentatore di serial killer dopo Halloween. Guarda Tenebre su Amazon Prime Video Guarda Phenomena su Amazon Prime Video