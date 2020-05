Dany Boon sta preparando un film sulla quarantena

News Cinema

Il primo film di groppa produzione dedicato al lockdown sarà del comico francese di Giù al nord.

Mentre era in procinto di iniziare le riprese del suo prossimo film, Le Palmier, previste per agosto, Danny Boon ha visto, come tutti noi, completamente sconvolti i suoi piani e le settimane di quarantena l’ha ispirato a preparare invece un lungometraggio dedicato proprio al confinamento forzato che conta di realizzare entro la fine dell’anno insieme alla sua compagna Laurence Arné. Lo ha annunciato il regista e comico francese, re del box office e protagonista di Giù al nord, poi rifatto da noi col titolo Benvenuti al sud, alla radio RTL.

“Un confinamento per un’ipocondriaco non esiste”, con queste parole, riferendosi a un suo film recente, Supercondriaco, ma anche a una sua caratteristica nella vita, Boon ha comunicato il suo progetto sulla quarantena in famiglia per la prima volta. Chiuso in casa come tutti, l’attore ha confidato che “la cosa è divertente è che sono ipocondriaco, ma quando vedevo l’angoscia dei miei figli, mi sono detto che non avevo diritto di esserlo perché dovevo rassicurarli. Molto stranamente ho dato di matto e sono stato preso dal panico molto meno di quanto avrei pensato.”

La crisi gli ha dato l’idea per una storia, che sta scrivendo insieme alla compagna Laurence Arné. “Stiamo lavorando al racconto della vita di un palazzo in quarantena, tutto intero, dai negozi al pian terreno fino al sottotetto. Vogliamo girare prima della fine dell’anno. Come molte persone, nella mia agenda le pagine si sono sbiancate. Dovevo essere in piena preparazione del mio prossimo film, che avrei dovuto girare ad agosto, ma è stato rinviato per questioni di assicurazioni. Le Palmier è la storia di un paesino in cui non prendono neanche i cellulari, che cerca disperatamente di farsi installare il 5G per entrare finalmente nel XXI secolo.”