Danny Trejo presenta il trailer del film sulla sua vita, Inmate #1

News Cinema

L'amatissimo caratterista Danny Trejo, alias Machete, condivide su Twitter il trailer del documentario biografico Inmate #1, che racconta la sua difficile vita prima della fama. Il film sarà disponibile in America on demand dal 7 luglio.

Se c'è un attore caratterista che abbiamo amato e amiamo ancora molto è sicuramente Danny Trejo, non solo per i suoi ruoli cinematografici, ma per essere uscito dal tunnel di droga e violenza in cui era nato e il cui esito sembrava inevitabile. Oggi, invece, Trejo, nato il 16 maggio 1944 nel devastato quartiere di Echo Park a Los Angeles, eroinomane a 12 anni e con un passato in carcere (ne è uscito definitivamente il 3 agosto 1969), si è riscattato ed è d'ispirazione per molti ragazzi che nascono in condizioni di miseria e degrado sociale. La vita di questo baffuto messicano, diventato pugile in prigione e arrivato al cinema in A trenta secondi dalla fine, viene oggi raccontata in un documentario, Inmate #1 - The Raise of Danny Trejo, (carcerato numero uno, l'ascesa di Danny Trejo) che uscirà on demand in America il prossimo 7 luglio.

A presentarlo su Twitter lo stesso Danny Trejo con queste parole:

"Felice Cinco de Mayo a tutti! Ogni anno per me è un giorno speciale, ma quest'anno anche di più perché posso condividere il trailer ufficiale di Inmate #1, il documentario che racconta la storia della mia vita. Potrete vederlo in tutto il mondo questa estate!". E noi davvero non vediamo l'ora.