Danny Devito supplica in un video i newyorkesi di stare in casa

Mentre la situazione virus nella grande mela si fa complicata si moltiplicano gli appelli delle celebrità.

La situazione negli Stati Uniti si sta aggravando, come prevedibile. Il coronavirus si sta espandendo molto velocemente soprattutto a New York, con il governatore Cuomo e le autorità che stanno moltiplicando gli appelli per rispettare la consegna di rimanere in casa, uscendo solo per motivi urgenti. Conosciamo bene la dinamica, qui da noi.

Proprio su invito del governatore, l’attore Danny Devito ha supplicato i newyorkesi di non contribuire a diffondere il virus colpendo i membri più vulnerabili della popolazione. “Ciao a tutti, sono Danny Devito e vi chiedo dal profondo del mio cuore, in tutto lo stato di New York, di restare a casa”, ha detto in un video per il canale televisivo ABC news.

Devito sottolinea il bisogno di proteggere i più anziani, che sono una categoria particolarmente a rischio di non sopravvivere se infettata con il virus rispetto ai più giovani o ai più sani. “Mi rivolgo a tutti, intendo proprio tutti, i giovani possono trasmetterlo agli anziani ed ecco che ci rimango secco”. Cosa fare durante l’isolamento? Un’idea l’attore ce l’ha, “vedete della televisione, o magari una bella maratona di C’è sempre il sole a Philadelphia”, riferendosi alla sitcom nata nel 2005, giunta alla tredicesima stagione, in cui recita anche lui insieme a quattro giovani attori.

Danny DeVito encourages people to self-isolate to prevent spread of coronavirus. https://t.co/TkyieGq9TE pic.twitter.com/L9ipmHaMYr— ABC News (@ABC) March 23, 2020