Danny DeVito scrive un fumetto del Pinguino per la DC Comics

Indimenticato interprete del Pinguino in Batman - Il ritorno di Tim Burton, Danny Devito torna al personaggio dedicandogli un fumetto.

In Batman - Il ritorno di Tim Burton Danny DeVito interpretò una memorabile versione di Oswald Cobblepot, ovvero il Pinguino, uno degli acerrimi nemici del Cavaliere Oscuro. La bella notizia è che l'attore, 29 anni dopo il film, tornerà a visitare il personaggio, non al cinema, ma per una storia a fumetti che scriverà lui stesso e che apparirà in un numero speciale, ovvero nell'antologia di prossima pubblicazione "Gotham City Villains Anniversary Giant #1", che in America uscirà il 30 novembre.

Non si sa ancora chi illustrerà il fumetto, ma Frank Quitely ha già disegnato la splendida copertina variant che vedete qua sotto.

Stavolta il focus verrà messo sugli arcinemici di Batman, con storie dedicate allo Spaventapasseri, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Talia al Ghul, il Cappellaio Matto, Falena Assassina e Cappuccio Rosso, anche se ovviamente la storia più attesa sarà quella scritta da Danny DeVito.

L'anno prossimo in The Batman, nei panni del personaggio vedremo Colin Farrell, ma come sappiamo già apparirà solo in poche scene, mentre DeVito ha lasciato un'impronta duratura nella sua interpretazione, in cui saremo lieti di ritrovarlo, sia pure su carta..