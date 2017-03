Danny De Vito torna a collaborare con Tim Burton in Dumbo

La collaborazione tra Danny De Vito e Tim Burton ci ha regalato almeno un grande personaggio, Oswald Cobblepot alias Pinguino in Batman - Il ritorno. Adesso potrebbe donarcene un altro con il prossimo progetto del regista, Dumbo, di cui l'attore è appena entrato a far parte. De Vito e Burton dopo il secondo episodio delle gesta dell'Uomo Pipistrello (eravamo nel 1992) hanno già lavorato insieme altre due volte, precisamente in Mars Attacks! e Big Fish.

In Dumbo De Vito interpreterà Medici, il proprietario di un piccolo circo che viene preso di mira dall'avidità espansionistica del "cattivo" della storia, Vandemere, che ne gestisce uno molto più grande. Come appena annunciato Eva Green interpreterà uno dei tre ruoli principali nell'adattamento in live-action del classico targato Disney. Anche lei ha già lavorato con Burton in Dark Shadows e l'ultimo Miss Peregrine. Il film sarà scritto da Ehren Kruger (Transformers).

Uscito nel 1941, Dumbo fu il quarto film d'animazione prodotto dalla Disney. Danny De Vito, interprete conosciuto per le sue doti di caratterista ma anche regista di gusto sopraffino - ricordiamo il graffiante La guerra dei Roses - tornerà presto dietro la macchina da presa per realizzare il thriller St. Sebastian.