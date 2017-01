Danny Boyle spiega Trainspotting 2: "una storia sul tempo che passa e sulla reazione dei maschi"

Un grande padiglione dismesso, gelido e diroccato del tanto decantato Guido Reni Distric (che, dicono, è uno dei luoghi nuovi e cool della Capitale: bah) è stato ritenuto il luogo ideale per ospitare gli incontri stampa con Danny Boyle, a Roma per presentare l'attesissimo Trainspotting 2, che riporta al cinema i personaggi del film del 1996 che regalò al regista (e a Ewan McGregor) fama internazionale. C'è da dire che l'operazione di mimesi con le squallide periferie di Edimburgo teatro di molte delle imprese di Renton e soci è stata piuttosto di successo.

Traispotting 2 non è un adattamento di "Porno", il romanzo sequel di "Trainspotting" di Irvine Welsh, ma qualcosa di più e di diverso, che racconta di Renton, Sick Boy, Spud e Begbie a vent'anni di distanza dagli avvenimenti del primo film.

"Parlare di loro dopo 9 o 10 anni, come nel romanzo di Irvine, non ci dava grandi spunti: sarebbe stato poco più di un recap, di un replica di quello che avevamo già detto nel primo film," dice Boyle. "Ci abbiamo provato ad adattarlo, ma il risultato non ci soddisfaceva: non ne sarebbe venuto fuori un sequel che valeva la pena fare. Allora abbiamo aspettato, prendendoci dei rischi. Poi, su quella base, lo sceneggiatore John Hodge ha scritto un copione molto più personale: una storia sul tempo che passa, sulla sua accettazione, su come la mascolinità reagisce a tutto questo."

È in questo modo, infatti, spiega il regista, che funziona (bene) la collaborazione tra lui, Hodge e Welsh: "Irvine scrive i romanzi, e John le sceneggiature, rendendo così le storie e i personaggi qualcosa di diverso rispetto all'originale. Poi io dirigo. Va bene a tutti così, e in questo caso i temi che volevamo in Trainspotting 2 sono sentiti molto anche da Irvine, quindi tutto è andato alla perfezione."

Che Trainspotting 2 sia un film nostalgico e a tratti malinconico (anche suo malgrado) sul tempo che passa, e soprattutto su quello che è passato già, è una cosa evidente al primo sguardo. O al primo ascolto.

"Quando abbiamo cominciato a lavorare sull'idea di T2," racconta Boyle, "la Sony ha fatto un sondaggio chiedendo al pubblico campione cosa avrebbe voluto in un eventuale sequel. Ed è venuto fuori che le persone volevano sempre le stesse cose: la presenza del cast originale, sapere che fine aveva fatto il personaggio di Kelly Macdonald, e una colonna sonora all'altezza di quella del primo film. Stranamente," sghignazza l'inglese, "nessuno ha richiesto lo stesso regista. Scherzi a parte, la musica per noi era quindi un elemento molto importante: volevamo usare i brani del primo film come interruttori per scatenare ricordi e collegamenti al passato, ma senza essere banali. Allora abbiamo usato dei remix, come quello di "Lust for Life" dei Prodigy o "Slow Slippy" degli stessi Underworld, che hanno rimesso le mani su "Born Slippy". Quando partono quei pezzi parte un viaggio nel passato, ma insieme c'è anche un un pensiero di morte."

Oltre alla musica, nel passato e nel primo Trainspotting si viaggia anche attraverso le immagini: che siano richiami espliciti agli eventi o ai movimenti del primo film, o veri e propri inserti video d'epoca: "Nella sceneggiatura avevamo solo programmato uno di questi flashback, che arriva da Spud quando si ritrova sotto l'arco di un celebre inseguimento del primo film," spiega il regista. "Quando poi abbiamo girato, sul set, sono stati gli stessi attori, a volte, a suggerire collegamenti visivi col primo film, come nella scena in cui Rent scappa da Begbie e si arrampica verso l'altro con lo stesso gesto che faceva quando usciva dal water nel film del '96. Al montaggio," prosegue, "abbiamo inserito altre veloci immagini tratte da quel film, ma non volevamo esagerare, cadere troppo nella nostalgia, e alla fine si tratta di un minuto scarso d'immagini sparse lungo tutto T2."

Un po' di nostalgia, quindi, e molta amarezza nel racconto di personaggi che, nel corso dei vent'anni che sono trascorsi dall'ultima volta che li abbiamo visti al cinema, non hanno poi avuto quello che si aspettavano. "Lo dice lo stesso Renton, no? 'I'm 46 and I'm fucked'," sottolinea Boyle, per poi far notare come anche l'aggiornamento del celebre monologo "Choose Life" che apriva e chiudeva Trainspotting qui assuma venature amare e di disillusione che non sono solo collettive, ma proprie e personali del personaggio di Ewan McGregor: "Le delusioni della sono qualcosa di inevitabile," dice il regista. "Ci sono sempre, quando pensi a quello che volevi e a quello che non ti è arrivato. A vent'anni hai voglia di ribellarti, te ne freghi, sei sprezzante, ma con l'invecchiare arriva anche qualcos'altro. E la disillusione della nostra epoca è un po' quella dei nostri protagonisti, ma T2 non è un film politico: né il primo né questo lo sono, non hanno realismo, esistono nella bolla della loro realizzazione, non sono film di Ken Loach. Ma certo: la realtà in qualche modo ti tocca."

Sì, ok Danny Boyle: la disillusione. Ma per la speranza, c'è spazio? "La speranza sta tutta dentro il personaggio che sembrava quello più malmesso di tutti, in Spud, questo buono a nulla che impara a far sentire alla sua voce e scopre il suo talento. Poi c'è Renton che si scusa col padre, e Begbie a suo modo si riconcilia con la famiglia. Sì, una speranza, per quanto modesta, c'è."

Facciamocela bastare.