Danny Boyle in pole position per dirigere Bond 25

Dopo che Christopher Nolan ha definitivamente smentito le voci che lo volevano alla regia del film di James Bond numero 25 (anche se non lo escluso per il futuro, dunque chissà), Variety pubblica oggi la notizia che vede come da tradizione un altro regista britannico, Danny Boyle, al primo posto nella wishlist dei produttori del film..

Le stesse fonti citate da Variety in proposito, dicono anche che la MGM e la Eon non hanno però ancora fatto alcuna offerta formale a Boyle. Siamo dunque ancora nel regno delle ipotesi, ma visto come vanno queste cose è difficile che le voci siano soltanto tali.

Del resto si sa da tempo che il regista di Trainspotting è interessato a dirigere un film della serie, ed è già stato considerato in passato sia per Skyfall che per Spectre, entrambi diretti da Sam Mendes, per cui potrebbe essere arrivato il momento giusto. Al momento, inoltre, Boyle è impegnato a sviluppare per la Working Title un progetto ancora senza cast, che potrebbe tranquillamente essere realizzato, a questo punto, dopo il film con Daniel Craig.