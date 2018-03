Danny Boyle e Richard Curtis insieme per una commedia musicale prodotta dalla Universal

Potremmo già soprannominarla "La strana coppia" britannica, in quanto la carriera e lo stile del regista Danny Boyle e del regista/sceneggiatore Richard Curtis sono uqasi diametralmente agli opposti. Acido e irriverente il primo, elegante e very "british" nei toni il secondo. Eppure i due collaboreranno insieme a un progetto di commedia musicale che sarà realizzato per la Universal. Il primo alla regia, il secondo ovviamente alla sceneggiatura. Anche se la storia principale al momento non è stata rivelata, del progetto si sa già che sarà ambientato tra gli anni '60 e '70 e che le riprese dovrebbero quasi sicuramente cominciare questa estate.

Danny Boyle al momento è decisamente corteggiato dalla MGM per sedere dietro la macchina da presa del nuovo film di James Bond, che come noto vedrà Daniel Craig tornare per la quinta volta a vestire i panni sempre elegantissimi dell'agente segreto più famoso della storia del cinema. Al momento infatti Boyle, insieme al suo fido sceneggiatore John Hodge (Trainspotting), sta realizzando una storia per il film, e una volta consegnata la casa di produzione deciderà se proseguire o meno con le idee presentate dal duo. Non si sa ancora se l'eventuale ufficializzazione di Boyle per il nuovo 007 cambierà i programmi della produzione della Universal e della partner Working Title per la commedia.

Danny Boyle a in uscita imminente la miniserie Trust, con Donald Sutherland, Hilary Swank e il nostro Luca Marinelli. La sttria è quella del rapimento getty, appena raccontata anche da Ridley Scott in Tutti i soldi del mondo.