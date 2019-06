Danny Boyle e Alex Garland pensano a nuovo sequel di 28 giorni dopo

Nel 2002 Danny Boyle aveva già diretto Piccoli omicidi fra amici, il successone Trainspotting, Una vita esagerata e The Beach, che era l'adattamento dell'omonimo romanzo di Alex Garland. Immediatamente dopo quest'ultimo titolo, che si pregiava della performance di un Leonardo DiCaprio post-Titanic, lo scrittore e il regista decisero di unire le forze per un horror fantascientifico che rivisitava il genere zombie. Sceneggiato proprio da Garland e con protagonista Cillian Murphy, 28 giorni dopo raccontava di un giovane uomo che si risvegliava dal coma in una Londra infestata da creature impazzite a causa di un virus e intenzionate a sterminare l'umanità intera. Il film ebbe un notevole successo e nel 2007 arrivò 28 settimane dopo, diretto da Juan Carlos Fresnadillo, interpretato da Rose Byrne e Jeremy Renner e con Boyle e Garland nella sola veste di produttori esecutivi.

A 12 anni di distanza da questo secondo film, il regista e lo sceneggiatore dell'originale pensano a un numero 3. "Alex Garland ed io" - ha dichiarato Boyle a The Independent - "abbiamo un'idea fantastica per una terza parte. E’ quella giusta". Il regista di The Millionaire ha aggiunto che, a rivederlo oggi, 28 giorni dopo non sembra datato, ma che al momento Garland è concentrato sulla sua attività di regista, e che quindi per il nuovo film bisognerà attendere che i tempi siano maturi".