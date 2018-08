Danny Boyle abbandona il nuovo progetto James Bond, ancora interpretato da Daniel Craig

Danny Boyle non dirigerà più il venticinquesimo film dedicato all'agente segreto James Bond. Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e il protagonista Daniel Craig hanno infatti annunciato che il regista premio Oscar per The Millionaire ha scelto di abbandonare il progetto per le solite divergenze creative.

La MGM e la Annapurna Pictures avevano deciso la data d'uscita del film per l'8 novembre 2019, con la Universal a occuparsi della distribuzione internazionale. Non è chiaro adesso se il cambio di regista modificherà in qualche modo i piani di distribuzione. Nel Regno Unito il film dovrebbe uscire addirittura due settimane prima, il 25 ottobre.

Allo stesso modo non si sa neppure se le riprese inizieranno a dicembre come stabilito. A quanto pare Boyle aveva appena iniziato il casting per l'antagonista di Daniel Craig e la classica Bond girl. Chi sostituirà Danny Boyle dietro la macchina da presa del nuovo 007? Ricordiamo che i nomi fatti prima che il regista entrasse ufficialmente a bordo erano quelli di David Mackenzie, Denis Villeneuve e Yann Demange, che ha in uscita l'imminente White Boy Rick.

I precedenti due film di 007 sono stati diretti dall'altro premio Oscar Sam Mendes, che con Skyfall ha centrato il maggior successo di pubblico (e probabilmente anche di critica) dell'intera saga, superando il miliardo di dollari d'incasso in tutto il mondo.