Daniel Radcliffe trova assurdo che non ci sia ancora un Oscar per gli stunt-man

Il protagonista della serie di Harry Potter si sta impegnando per la creazione di una categoria agli oscar dedicata agli stunt-man con una serie di podcast.

Daniel Radcliffe tiene in grande considerazione il lavoro degli stuntman, tanto che trova assurdo che non esista una categoria degli oscar a loro dedicata. A questo proposito ha lanciato una nuova serie di podcast dal titolo Cunning Stunts, in cui a fargli compagnia c’è il suo stunt per tanti anni nella saga di Harry Potter, David Holmes.

Nel podcast i due intervistano celebri stunt raccogliendo pareri e curiosità su alcune delle migliori scene d’azione. Dai film di James Bond a Titanic a Salvate il soldato Ryan. Holmes si è infortunato proprio durante le riprese dell’ultimo Harry Potter, rompendosi il collo e finendo paralizzato dal torace in giù.

In un’intervista Radcliffe ha detto, “c’è un mito intorno agli stunt-man che li considera in qualche modo dei superumani. Quando il pubblico vede qualcosa di penoso e orribile, pensa sia stato un effetto visivo creato in qualche modo, ma spesso non è così. Non puoi falsificare una caduta dalle scale, o l’essere colpito da una macchina, anche se magari viene girato a una velocità inferiore. Si cerca di trovare il modo più sicuro per girare, ma rimane la possibilità di essere feriti”.

Rischiano la vita, un motivo in più per premiarli agli oscar, secondo Radcliffe. “Quando vedi cosa è successo a chi ha messo in rischio il proprio corpo per fare quello che amano, è folle non riconoscere tutto questo. La loro è una forma d’arte, fare quello che fanno al meglio, e al sicuro, è una cosa davvero difficile”.