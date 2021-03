Daniel Radcliffe: finalmente un super cattivo per Harry Potter, in The Lost City of D

News Cinema

Daniel Radcliffe è pronto per interpretare un villain coi fiocchi nell'avventuroso film con Sandra Bullock e Channing Tatum The Lost City of D.

Daniel Radcliffe si accinge finalmente a essere un cattivo con i fiocchi, proprio lui che nei panni dell'immensamente buono Harry Potter ha dovuto vedersela con il villain dei villain Lord Voldemort. Il film che gli porta in sorte questa squisita occasione è The Lost City of D, una storia avventurosa in stile All'inseguimento della pietra verde che ha già i suoi protagonisti in Sandra Bullock e Channing Tatum.

The Lost City of D racconta la storia di una solitaria scrittrice di romanzi d'amore (Sandra Bullock) che, in seguito a una serie di peripezie, si ritrova nella giungla insieme a un bellone da copertina (Channing Tatum) e scopre che la vita vera più essere molto più appassionate di un libro romantico. La Bullock è anche produttrice, mentre la regia è di Adam e Aron Nee, fratelli specializzati in film sentimentali.

Tornando a Daniel Radcliffe, la nostra fonte, che è Deadline, non ci dice praticamente nulla sul ruolo, ma scrivendo "il cattivo" e non "un cattivo", riconosce nell'attore inglese la nemesi dei protagonisti. Dopo la saga di Harry Potter, Radcliffe non ha inanellato film su film. L'opera del distacco dal maghetto occhialuto è stata il gotico The Woman in Black. Poi sono arrivati Giovani ribelli (sulla Beat Generation) e il bizzarro Horns. Radcliffe è inoltre stato Igor in Victor - La storia segreta del dott. Frankenstein. L'ultimo film in cui i più fortunati lo hanno visto (e molto apprezzato) è stato Guns Akimbo, action comedy nel quale era un nerd in vestaglia appassionato di videogame catapultato in un gioco mortale. Non tutti i suoi personaggi sul grande schermo erano degli stinchi di santo, ma certamente il villain di The Lost City of D li supererà in perfidia.