Daniel Radcliffe corriere della droga nel primo trailer di Beast Of Burden

Da quando ha lasciato Hogwarts, Harry Potter deve aver preso a frequentare cattive compagnie, visto che nel primo trailer di un film che s'intitola Beast of Burden lo vediamo pilotare un aereo carico di droga che deve superare, senza farsi beccare, il confine tra Messico e Stati Uniti. Anche se i bene informati dicono che lo fa per pagare una costosa operazione indispensabile alla sopravvivenza di sua moglie, e che i rimorsi di coscienza lo faranno sbandare pericolosamente tra la fedeltà ai Cartelli messicani e gli accordi con la DEA statunitense.

Daniel Radcliffe, addieme a Pablo Schreiber e Grace Gummer è il protagonista di questo film diretto dallo svedese Jesper Ganslandt che, perlomeno sul mercato statunitense, sarà in sala (ma anche disponibile in VOD e Digital HD, dal prossimo 23 febbraio.