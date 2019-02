Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield ancora insieme in Jesus Was My Homeboy, biopic sul leader delle Pantere Nere Fred Hampton

Dopo aver condiviso il set di alcune delle scene più emozionanti di Scappa – Get Out, i sempre più lanciati Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield torneranno a recitare insieme in Jesus Was My Homeboy, un progetto che si preannuncia a dir poco esplosivo. Si tratta infatti del biopic dedicato alla figura di Fred Hampton, uno dei leader del movimento politico delle Pantere Nere. Il protagonista sarà interpretato da Kaluuya, mentre Stanfield avrà il ruolo di William O’Neil, un infiltrato dell’FBI che lo tradì.

Il progetto sarà diretto da Shaka Kings (High Maintenance), che lo ha scritto insieme a Will Berson. A produrre invece Jesus Was My Homeboy per conto della Warner Brothers sarà invece Ryan Coogler. La storia racconterà dell’ascesa di Hampton nel movimento politico vista attraverso gli occhi do O’Neil. Diventato una delle figure principali delle Pantere Nere, soprattutto a Chicago e nello steso dell’Illinois, l’attivista rimase ucciso a soli ventuno anni durante un raid coordinato dalla polizia locale e dall’FBI stessa.

Candidato all’Oscar come miglior attore protagonista per Scappa – Get Out, Daniel Kaluuya ha poi piazzato i successi di Black Panther e Widows. Prossimamente lo vedremo in un altro dramma di impegno civile come Queen & Slim. Impostosi con la serie TV Atlanta invece Lakeith Stanfield reciterà invece in Knives Out di Rian Johnson accanto a Daniel Craig e Jamie Lee Curtis. Poi si sposterà sul set del thriller Uncut Gems dei fratelli Safdie, dove reciterà con Adam Sandler e Judd Hirsch.