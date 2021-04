Daniel Kaluuya: dalle serie tv inglesi all'Oscar per Judas and The Black Messiah

News Cinema

Ha iniziato la sua carriera da adolescente Daniel Kaluuya, prima di arrivare all'Oscar con il ruolo di Fred Hampton in Judas and the Black Messiah a soli 32 anni.

Non vogliamo certo arrogarci il titolo di scopritori di Daniel Kaluuya, ma l'Oscar che ha vinto a soli 32 anni come non protagonista per il suo ritratto di Fred Hampton, leader delle Black Panthers assassinato dall'FBI in Judas and the Black Messiah, arriva al culmine di un percorso molto promettente. E chi come noi lo ha conosciuto come interprete di alcune delle migliori serie tv britanniche lo sa benissimo. Vediamo in breve la sua carriera fino ad oggi.

Daniel Kaluuya: un talento precoce

Daniel Kaluuya nasce a Londra, figlio di Damalie Namusoke e Stephen Kaluuya, originari dell'Uganda, i genitori che ha ringraziato per aver fatto sesso e averlo generato sul palco degli Oscar. A crescere lui e la sorella è la madre, perché il padre vive nel paese d'origine e Daniel non ci avrà contatti fino all'età di 15 anni. Fin da piccolo dimostra di avere doti artistiche: a 9 anni scrive la sua prima pièce teatrale e per tutta l'adolescenza fa teatro d'improvvisazione. Il suo primo ruolo arriva a 17 anni nel drammatico film BBC Shoot the Messenger, prima di entrare nel ruolo di Posh Kenneth nella serie tv Skins, dal 2007 al 2009, di cui scrive anche alcune sceneggiature. Appare poi come guest star in alcune serie di successo, come Doctor Who, e al tempo stesso mette a frutto il suo talento per la commedia in una serie di sketch televisivi e radiofonici. Nel 2009 i geniali membri di The League of Gentlemen, Steve Pemberton e Reece Shearsmith, lo vogliono per i 12 episodi di Psychoville, in cui li affianca nel ruolo del ladruncolo Tealeaf. Ed è lì che abbiamo iniziato a seguirlo, approfondendo la sua conoscenza nella serie soprannaturale The Fades, che ha purtroppo avuto una sola stagione, nel 2011. Ma nello stesso anno ha interpretato al cinema il ruolo dell'agente Tucker in Johnny English - La rinascita.

Dall'Inghilterra alla conquista dell'Oscar

Daniel è poi protagonista, sempre nel 2011, di uno degli episodi più belli di Black Mirror, 15 milioni di celebrità, nella prima stagione della serie distopica di Charlie Brooker. Proprio questa è l'interpretazione che fa intuire a Jordan Peele di aver trovato il protagonista perfetto del suo film d'esordio, Scappa - Get Out, per cui Kaluuya ottiene la sua prima candidatura all'Oscar. Prima però lo vediamo in Sicario in cui, per quanto il suo ruolo sia marginale, dimostra di avere anche una presenza fisica e drammatica notevole. Nel frattempo ha ricoperto anche piccoli ruoli in Kick-Ass 2 e ha interpretato serie come Babylon, ma la popolarità che riceve da Scappa - Get Out lo porta ad affiancare Chadwick Boseman in Black Panther, oltre che ad apparire in Widows - Eredità criminale di Steve McQueen e in Queen & Slim. Quella di Judas & The Black Messiah, di cui è coprotagonista accanto all'amico Lakeith Stanfield, è la sua performance più appassionata e matura, in cui dimostra di essere capace di interpretare qualsiasi ruolo. Noi non vediamo l'ora di ritrovarlo nel prossimo e ancora misterioso film di Jordan Peele e ci uniamo alle congratulazioni che gli ha fatto su Twitter Steve Pemberton, uno dei suoi fan della prima ora.