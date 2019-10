Daniel Isn't Real: il trailer dell'angosciante horror con due figli d'arte

News Cinema

Patrick Schwarzenegger e Miles Robbins sono i protagonisti di un film promettente sul tema del doppio.

Ecco il trailer di un horror che ci piacerebbe davvero moltissimo che arrivasse nei nostri cinema. Si tratta di Daniel Isn't Real, interessante variazione sul tema del doppio, in questo caso amico immaginario e ombra oscura del protagonista, interpretato da due figli d'arte: Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, e Miles Robbins, progenie di due talenti come Susan Sarandon e Tim Robbins.

Ci fa piacere che si mettano alla prova con un horror, genere con cui attori oggi illustri e premi Oscar, da Matthew McConaughey a George Clooney, hanno iniziato la loro carriera.

La storia è quella di una problematica matricola del college, Luke (Robbins), che subisce un trauma violento in famiglia e fa rinascere il suo amico immaginario, Daniel (Schwarzenegger) per superarlo. Daniel è carismatico e pieno di maniacale energia e aiuta Luke a realizzare i suoi sogni, prima di spingerlo sull'orlo della pazzia e in una disperata lotta per il controllo della sua mente e della sua anima.

Il film, diretto da Adam Egypt Mortimer e da lui co-sceneggiato con Brian DeLeeuw, è tratto dal libro di quest'ultimo “In This Way I was Saved”. Nel cast anche Sasha Lane, Hannah Marks, Katie Chang, Mary Stuart Masterson e Chukwudi Iwuji.