Daniel Day-Lewis torna al cinema per il film di suo figlio Ronan, Anemone

È ufficiale: Daniel Day-Lewis ci ha ripensato, torna sul set, anzi stando al Daily Mail ci è già tornato. Lo straordinario attore inglese ha accettato di interpretare Anemone, coproduzione della Plan B di Brad Pitt e della Focus Features, debutto alla regia di un lungometraggio da parte di suo figlio Ronan. La notizia ufficiale arriva dopo una foto rubata sul set con Sean Bean. In definitiva, ancora una volta, nel rapporto tormentato di Daniel con la sua arte, ha avuto la meglio il desiderio di tornare in prima linea. E ci fa piacere. Leggi anche Daniel Day-Lewis si è davvero ritirato? Parla il regista Jim Sheridan, suo grande amico

Daniel Day-Lewis torna al cinema, per Anemone di suo figlio Ronan Day-Lewis

Videomaker e pittore, Ronan Day-Lewis è il figlio di Daniel Day-Lewis, e la sua prima personale debutta in settimana a Honk Kong. Il suo esordio alla regia cinematografica è Anemone, che ha scritto proprio con suo padre: è stato questo intreccio di arte e famiglia a spingere Day-Lewis a tornare ancora sui sui passi. Daniel, anni 67, ha più volte nella sua carriera manifestato il desiderio di allontanarsi dalla professione, che ogni volta lo consuma all'inverosimile: come dimostrò la sua "ultima" performance nell'ottimo Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson del 2017 (per la quale fu nominato all'Oscar), non ha mai perso né slancio né dedizione. Era forse inevitabile che prima poi tornasse sui suoi passi, per un film "che esplora le intricate relazioni tra padri, figli e fratelli, e le dinamiche dei legami familiari", come recita il comunicato stampa.

Non era più il caso di mantenere il riserbo, dato che il Daily Mail aveva già colto sul set un Day-Lewis con baffi, in compagnia di Sean Bean, che fa in effetti parte del cast di Anemone, insieme a Samantha Morton, Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green. La fotografia di Anemone è a cura di Ben Fordesman (Love Lies Bleeding), la Jane Petrie di The Crown ne firma i costumi, mentre Chris Oddy (The Zone Of Interest) si sta occupando del production design.

Nella sua carriera Day-Lewis ha vinto tre Oscar, per Il mio piede sinistro, Il petroliere e Lincoln.