Daniel Craig sarà diretto da Rian Johnson nel thriller Knives Out

Daniel Craig avrà la parte di un detective nel murder-mistery Knives Out, che sarà diretto da Rian Johnson, appena "uscito" dal successo di pubblico (non troppo di critica...) di Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi. Pare confermato che il cineasta realizzerà questo progetto prima di dedicarsi alla nuova trilogia di Guerre Stellari di cui è responsabile principale. Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo novembre. A questo punto Craig avrà il tempo di girarlo in quanto la lavorazione del prossimo film di James Bond, dopo l'allontanamento per "divergenze artistiche" del regista Danny Boyle, è stata posticipata a data da destinarsi.

Le vendite internazionali di Knives Out, un vero e proprio noir alla scoperta del colpevole che però avrà la visione originale del suo autore, cominceranno tra pochi giorni al Festival di Toronto. Lanciato proprio da un detective-movie bizzarro come Bric, Rian Johnson si è affermato definitivamente con il film di fantascienza Looper, entrambi interpretati da Joseph Gordon-Levitt. Daniel Craig invece ha al suo attivo collaborazioni già molto importanti con registi come Sam Mendes (Era mio padre, gli ultimi film di 007), Steven Spielberg (Munich, Le avventure di in-Tin) e Steven Soderbergh (Logan Lucky).