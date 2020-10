Daniel Craig rende omaggio a Sean Connery: "Ha definito un'epoca e uno stile"

News Cinema

La notizia della morte di Sean Connery non poteva non essere accompagnata dalle parole dell'ultimo attore che ha rilevato il ruolo di James Bond, Daniel Craig.

La notizia della morte di Sean Connery sta correndo sui media e sui social network e ha raggiunto anche colui che dal 2006 ha rilevato il ruolo dell'agente 007. Daniel Craig ha voluto diramare una dichiarazione ufficiale sulla scomparsa del primo vero James Bond:

È con immensa tristezza che ho appreso della scomparsa di uno dei veri grandi del cinema. Sir Sean Connery sarà ricordato per Bond e per molto altro. Ha definito un'epoca e uno stile. L'arguzia e il fascino che ha ritratto sullo schermo potevano essere misurati in mega watt. Ha contribuito a creare il blockbuster moderno. Continuerà a influenzare attori e registi allo stesso modo negli anni a venire. Il mio pensiero va alla sua famiglia e i suoi cari. Ovunque sia, spero che possa trovare un campo da golf.

In un'intervista dopo l'uscita di Casino Royale (2006), il primo film con Daniel Craig nel ruolo di Bond, Sean Connery disse di essere lunsingato dal fatto che il biondo attore si ispirasse direttamente al suo Bond piuttosto che a quelli di Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton o Pierce Brosnan. "Credo che il senso di pericolo del personaggio" spiegava Connery, Daniel Craig "lo centra in pieno". Allo stesso modo Craig diceva che "Connery è l'attore che ha definito il personaggio ed è stato lui a influenzarmi maggiormente, d'altra parte Agente 007 - Licenza di uccidere e Agente 007 - Dalla Russia con amore sono due dei miei film preferiti in assoluto".

