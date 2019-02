Daniel Craig in The Creed of Violence di Todd Field

Mentre l'attesa per il nuovo film di James Bond si prolunga, Daniel Craig non resta certo inattivo. Dopo esser entrato nel cast di Knives Out si è già assicurato un altro progetto: si tratta di The Creed of Violence, che sarà diretto da Todd Field.

Il regista torna a dirigere un film ben 13 anni dopo il suo apprezzato Little Children. Si tratta dell'adattamento di un romanzo di Boston Teran, che Field cerca di realizzare già dal 2011 e al quale per brevi periodi sono stati associati i nomi di Leonardo DiCaprio e Christian Bale.

La storia è ambientata nel 1910 sul confine tra Stati Uniti e Messico, dove un criminale chiamato Rawbone compra un carico di armi per venderle ai rivoluzionari messicani. Scoperto dal Bureau of Investigation (che non era ancora FBI), fu costretto a proseguire il suo piano in qualità di agente infiltrato, accompagnato dall'agente John Lourdes, che ha una storia segreta con lui.