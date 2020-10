Daniel Craig ha un consiglio per il futuro James Bond 007, molto semplice

News Cinema

Daniel Craig, ultima volta James Bond in No Time To Die, ha spiegato al futuro 007 cosa fare per soddisfare i fan.

L'attesa per il nuovo film di James Bond, No Time to Die, sarà ancora lunga, visto che l'uscita è prevista il 2 aprile 2021, ma nel frattempo il dimissionario 007 Daniel Craig è stato ospite di Jimmy Fallon nel suo talk show, e ha illuminato l'eventuale futuro interprete del personaggio con un consiglio molto chiaro e preciso su cosa fare per non deludere i fan. Lo isoliamo, così potete analizzarne meglio le sfumature.

Non fare cazzate: è una cosa meravigliosa, bellissima.

Non c'è da aspettarsi più sfumature dall'ironia dura dell'attore inglese, che però si è ammorbidito quando ha dovuto far digerire agli appassionati e al pubblico l'ennesimo rinvio del lungometraggio di Cary Fukunaga: "E' una faccenda più grande di tutti noi. Vogliamo far uscire No Time to Die allo stesso momento in tutto il mondo e questo proprio non è il momento. Incrociamo le dita, speriamo che il 2 aprile sia la data giusta." Fallon giustamente gli fa notare che l'attore negli ultimi anni ha spesso dato segni di cedimento tra un capitolo e l'altro, ma con molta onestà Craig spiega che si trattava di semplice stanchezza.

Sono felice di essere tornato per fare quest'ultimo. La storia non mi sembrava completa, ma avevo bisogno di una pausa. Una volta che abbiamo cominciato a parlare di trame e cose che avremmo potuto fare, ho detto subito: "Ci sto!"