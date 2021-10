Daniel Craig festeggia No Time to Die con una stella sul Walk of Fame

News Cinema

Il 6 ottobre, prima dell'uscita americana di No Time to Die, Daniel Craig avrà la sua giornata con una stella dedicata sul celebre Walk of Fame.

Alla pre-vigilia dell'attesa uscita americana della sua ultima apparizione come James Bond in No Time to Die, il 6 ottobre Daniel Craig riceverà l'onore di una stella col suo nome sul celebre Walk of Fame. Si tratta del quarto attore ad aver interpretato l'agente 007 a meritare questo onore, dopo David Niven (anche se lo ha fatto nella commedia parodistica 007 Casino Royale, da non confondere col film più recente), Roger Moore e Pierce Brosnan.

La stella di Daniel Craig sarà la numero 2704 a decorare i due celebri marciapiedi sull'Hollywood Boulevard, una delle mete preferite dei turisti. E troverà posto proprio accanto a quella di sir Roger Moore, al numero 7007 del Boulevard.

Alla cerimonia parlerà il villain di No Time to Die, Rami Malek, oltre ai produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Nicole Mihalka, preidente della Camera di Commercio di Hollywood che organizza questi eventi, ha dichiarato:

"Daniel Craig è un'icona della cultura britannica, come lo è James Bond, l'uomo che ha ritratto in cinque film di 007. Siamo felicissimi di porre la sua stella di marmo sul Walk of Fame al fianco di quella di un altro celebre attore che ha ritratto James Bond, Roger Moore".

E dall'uscita americana di No Time to Die l'8 ottobre ci si aspetta un'altra cospicua cifra di incassi, per rendere l'addio di Craig al personaggio ancora più memorabile.