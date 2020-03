Daniel Craig: "Da bambino sognavo di diventare Superman, non James Bond"

News Cinema

Lo ha dichiarato l'attore in un'intervista su No Time to Die, confessando anche di avere la lacrima facile.

Quando Daniel Craig era ancora un bambino con i graffi sulle ginocchia, fantasticava forse di diventare un giorno James Bond, l'agente con licenza di uccidere protagonista dei libri Ian Fleming? Certo che no.

Pur essendo inglese, e quindi forse più a conoscenza, rispetto a noi, dell'esistenza dell’iconico personaggio, il piccolo Danny sognava altro. E’ stato lui stesso a raccontarlo durante un'intervista alla rivista inglese Saga. "Le persone" - ha raccontato l’attore - "mi dicono sempre: da bambino avrai certamente sognato di essere James Bond. Ma la risposta è no, non mi è mai successo. Ho sognato di essere tante altre cose: Superman, Spider-Man, L'uomo Invisibile, perfino un buon vecchio cowboy. Ma non Bond, il che adesso sembra ironico".

Nellintervista, Craig ha parlato ancora una volta del personaggio interpretato per cinque volte, l'ultima delle quali in No Time to Die, la cui uscita è stata posticipata al 12 novembre a causa del Coronavirus: "Sono stato fortunato a ottenere uno dei migliori ruoli cinematografici in assoluto. Interpretare Bond non ha nessun lato negativo".

Oltre a ripetere di essere contento di non aver lasciato la saga, l'attore ha ammesso di non aver paura di venire identificato con Bond per il resto della sua carriera: "Sono sicuro di essere in grado in interpretare qualsiasi parte. Sì, sono sicuro che sarà un una c…o di vittoria".

La fiducia nelle proprie capacità dimostrata da Daniel Craig non ci deve far credere che il nostro sia un duro. L'attore, che abbiamo visto di recente in Cena con Delitto, ha un'anima particolarmente sensibile: "Sono emotivo come il resto del mondo" - ha ammesso - "e piango per qualsiasi cosa. Roba normale, per esempio la gentilezza. Se sono dell'umore giusto, mi commuovo anche quando guardo uno spot pubblicitario ben fatto".