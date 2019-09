Daniel Craig arriva a Matera per le riprese di No Time To Die

News Cinema

Al photocall con lui per il nuovo James Bond anche Léa Seydoux e il regista Cary Fukunaga.

Le riprese di No Time To Die nella città Patrimonio Mondiale dell'UNESCO sono iniziate da qualche giorno, come si può vedere più in basso in alcuni video girati e postati sui social da chi si trovava di passaggio. Le scene in questione sono state piuttosto movimentate e hanno richiesto l'impiego sul set di stuntman e stunt driver, tra inseguimenti in auto, in moto e colpi di arma da fuoco. A Matera ora è giunto James Bond in persona, l'occasione dunque è stata colta per ufficializzare l'arrivo di Daniel Craig e della collega Léa Seydoux con un photocall nel punto più panoramico della città. Nel video qui sotto del photocall, insieme agli attori c'è anche il regista Cary Fukunaga. Le riprese continueranno per alcuni giorni.



No Time to Die: Photo Shoot Matera - HD

Il film, con Rami Malek nei panni del cattivo di turno, vede nel cast anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e ovviamente Christoph Waltz che ripredne il ruolo di Blofeld.

Qui sotto la breve trama svelata fino a ora:





In No Time To Die, Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta per chiedere aiuto. La missione, che ha come obiettivo quello di salvare uno scienziato rapito, si rivelerà molto più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso e malvagio individuo armato di nuove e pericolose tecnologie.