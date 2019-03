Danger Girl diventa un film per la regia di Jeff Wadlow

Il fumetto Danger Girl, nato nel 1998 per i tipi IDW Publishing ad opera di J. Scott Campbell e Andy Hartnell, diventerà un film diretto (e riscritto) da Jeff Wadlow, già autore di Kick-Ass 2 e del recente horror Obbligo o verità. Il progetto è a cura della Constantin Films, che cerca di partecipare al generale entusiasmo per i cinecomic, proponendo un franchise che sembra un incrocio tra Charlie's Angels, Tomb Raider, James Bond e Indiana Jones.

Danger Girl narra di tre donne, infallibili agenti segreti dotate di avvenenza notevole, Abbey Chase, Sydney e Sonya Savage: sanno combattere e sparare, hanno cultura smisurata, possono portare a termine missioni di spionaggio e cercare antichi mistici manufatti. A guidarle ci sono Deuce, ex-agente dei Servizi Segreti Britannici e una ragazzina nerd geniale chiamata Silicon Valerie.

Cinecomic o meno, una produzione come Danger Girl si trova davanti una concorrenza agguerrita: siamo in attesa del Charlie's Angels diretto da Elizabeth Banks in arrivo da noi il 31 ottobre, c'è stato da poco il nuovo Tomb Raider con Alicia Vikander, e Indiana Jones potrebbe sempre tornare in azione, ammesso e non concesso che la Disney sblocchi Indiana Jones 5.

La sensazione è che per Danger Girl tutto si giocherà sul casting.