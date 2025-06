Dancer in the Dark: torna al cinema l'anti-musical di Lara Von Trier con Bjork, Palma d'Oro a Cannes 2000

News Cinema

Un altro imperdibile appuntamento, grazie a Movies Inspired, è quello col cinema di Lars Von Trier. Dal 9 all'11 giugno torna in sala uno dei suoi capolavori, Dancer in the Dark, Palma d'Oro a Cannes 2000. Ecco il trailer.

Torna al cinema per tre giorni, grazie a Movies Inspired, dal 9 all'11 giugno, un altro grande film di Lars Von Trier, Dancer in the Dark, che ci rubò letteralmente l'anima quando, nel 2000, lo vedemmo in quel tempio del cinema che è la Salle Lumière del festival di Cannes e ne uscimmo sconvolti, col (facile) pronostico che avrebbe vinto la Palma d'Oro, come di fatto avvenne. Alla fine della proiezione, tutti avevano gli occhi lucidi, e anche se qualcuno come al solito accusò il geniale regista danese di manipolare le emozioni del pubblico (ma cos'altro fa o deve fare il grande cinema?) fu enorme l'impatto che ebbe su tutti coloro che lo videro. Protagonista straordinaria, per la prima volta, impegnata in una lavorazione che soffrì molto, la cantante e compositrice islandese Bjork (premiata come miglior attrice a Cannes),offrì un'eccezionale performance, vocale e recitativa, in quello che lo stesso Von Trier definì un anti-musical, visto che in questo caso si rovescia completamente il clima gioioso e spensierato del genere. Girato con la macchina a mano e con straordinarie scene di ballo, è un film che colpisce per lo stile e la tematica. Al fianco di Bjork, brillano Catherine Deneuve, Peter Stormare e - in un eccellente ruolo di cattivo - il caratterista David Morse. Oltre a vincere la Palma d'Oro, Dancer in the Dark è stato candidato all'Oscar per la miglior canzone, ha vinto il Premio per il miglior film straniero agli Independent Spirit Awards e il premio come miglior film e miglior attrice a Bjork agli European Film Awards. Non perdete l'occasione di vederlo sul grande schermo, dove Dancer in the Dark tornerà dal 9 all'11 giugno. Ecco il trailer italiano della versione restaurata in 4k.

Dancer in the Dark: la trama

Selma (Björk) è un'emigrante che vive nello Stato di Washington nel 1964. È una ragazza madre che lavora in una fabbrica nella campagna americana e vive con il figlio dodicenne Gene in una roulotte affittata dal poliziotto Bill Houston (David Morse) e da sua moglie Linda (Cara Seymour). La sua grande passione per la musica, specialmente per i numeri cantati e ballati dei più famosi musical di Hollywood, la aiuta a sopportare il suo grande dolore che nasconde a tutti: sta perdendo la vista a causa di una malattia genetica degenerativa, la stessa che colpirà anche suo figlio se non si sottoporrà a un costoso intervento chirurgico. Selma ha lasciato la Cecoslovacchia proprio per offrire a Gene un futuro diverso. Lavorando duramente e facendo enormi sacrifici, riesce a mettere da parte i soldi necessari all'operazione, aiutata dalla sua amica Kathy (Catherine Deneuve) e sostenuta, a distanza, dal timido collega Jeff (Peter Stormare), che le è affezionato nonostante i suoi continui rifiuti. La sua immaginazione le permette di evadere da una realtà sempre più cupa: nei suoi sogni a occhi aperti, le persone intorno a lei diventano personaggi di brillanti coreografie musicali. Un giorno, Bill, disperato per i debiti accumulati dalla moglie, scopre il segreto di Selma e la deruba dei suoi risparmi. Quando lei, ormai quasi cieca, si rende conto dell'accaduto, tenta di recuperare il denaro ma viene accusata ingiustamente di furto e manipolazione. Questo scatenerà una spirale drammatica che cambierà radicalmente la sua vita e quella di chi le sta intorno.