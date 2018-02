Dancer: 3 clip in esclusiva del film dedicato al ballerino, modello e attore Sergei Polunin

Forse finora il nome di Sergei Polunin, straordinario e carismatico ballerino di origine ucraina, era noto solo agli appassionati del balletto. Ma tutto sta per cambiare: il 5 e 6 febbraio arriva in sala Dancer, un documentario a lui dedicato da Steve Cantor, con cui potremo conoscere meglio la vita e l'arte di questo incredibile personaggio, che ha portato nella danza classica uno stile e un look mai visti prima ed è anche modello e attore (l'abbiamo visto in un piccolo ruolo in Assassinio sull'Orient Express ma lo ritroveremo in Red Sparrow e in Lo schiaccianoci e i Quattro Regni della Disney.

Dimenticate (per il momento) una gloria nazionale come Roberto Bolle e preparatevi ad incontrare un ballerino e personaggio che è decisamente all'opposto di lui, in Dancer, di cui vi presentiamo tre bellissime clip in esclusiva:

Nella prima clip troviamo Polunin in scena nel finale del balletto Spartacus e dietro le quinte dello spettacolo. Ne osserviamo la fatica, il corpo statuario e tatuato e ascoltiamo amici e colleghi parlare della disciplina e del sacrificio richiesti da un'arte, che non sempre, come sa bene il protagonista, permette di sconfiggere i propri demoni.



Dancer: Clip italiana del film - HD

Nella seconda clip siamo alle Hawaii, dove Sergei si prepara, diretto dal grande fotografo Dave LaChapelle, a interpretare la splendida coreografia sulle note di Take Me To Church di Hozier, in un video diventato virale nel 2015.



Dancer: Clip italiana del film - HD

Infine, lo vediamo esibirsi proprio nel video di Take Me to Church, che a oggi ha avuto oltre 22 milioni di visualizzazioni e dove lascia letteralmente senza fiato.



Dancer: Clip italiana del film - HD

L'appuntamento al cinema con Dancer è uno di quelli davvero imperdibili. I fortunati spettatori milanesi potranno incontrare di persona Sergei Polunin all'anteprima che si terrà il 7 febbraio all'Anteo Palazzo del Cinema.