Dan Gilroy torna a lavorare con Jake Gyllenhaal e Rene Russo

Tra i film in cui Jake Gyllenhaal, che vedremo fra poco nei panni di un eccentrico conduttore televisivo nel film Netflix Okja, ha dimostrato di essere un validissimo attore c’è Lo Sciacallo - Nightcrawler, in cui - dopo ver perso diversi chili - interpretava uno spietato cameraman-giornalista a caccia di scoop piuttosto cruenti.

A dirigerlo, in quell’occasione, ci aveva pensato Dan Gilroy, che tornerà a lavorare con lui in un progetto dall’aria piuttosto ambiziosa che ha stuzzicato l’appetito di Netfix, Fox Searchlight, Black Bear Pictures e FilmNation. Non ne sappiamo molto, se non che si tratterà di una storia ambientata nel mondo dell'arte contemporanea e che fra gli interpreti ci sarà Rene Russo, anche lei nel cast de Lo Sciacallo.

Questo film, sulla carta interessante, non sarà comunque la prossima fatica del regista, attualmente impegnato nella produzione di Inner City, legal thriller ambientato a Los Angeles che vede protagonisti Denzel Washington e Colin Farrell.