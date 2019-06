Dan Aykroyd dice la sua sul nuovo Ghostbusters

Rieccoci a parlare del reboot di Ghostbusters, diretto dal figlio di Ivan Reitman, Jason Reitman, che intende rendere omaggio al classico diretto dal padre con questa nuova versione. Lo facciamo nell'occasione di un'intervista rilasciata da Dan Aykroyd, lo Stantz del film originale, a Gamespot.

“Jason ha avuto quest'idea" - ha dichiarato - "che è così buona che è stata accolta e capita subito da tutti. E che, ancora meglio, si collega al primo film. Questo è tutto quel che posso dire, ma i due film saranno collegati in un modo che non è mai stato fatto prima".

Di sicuro uno degli elementi di connessione più forte sarà il ritorno del cast originale: sono confermati - ufficialmente o dagli attori stessi - Dan Aykroyd, Bill Murray, Sigourney Weaver, Ernie Hudson e Annie Potts.

Manca ancora un anno all'uscita del film, il 10 luglio 2020, per cui frammenti di informazione arriveranno con costante regolarità. Non ci sembra che la rivelazione di Aykroyd aggiunga molto alle aspettative dei fan ma forse ci sbagliamo e leggeremo a breve folli speculazioni su come il reboot si collegherà, diegeticamente, al primo film.