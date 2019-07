Damien Chazelle dirigerà nuovamente Emma Stone in Babylon

News Cinema

Dopo La La Land regista e attrice si ritroveranno per un dramma in costume ambientato a Hollywood.

Dopo la proficua esperienza di La La Land che ha regalato l’Oscar e entrambi Damien Chazelle potrebbe dirigere nuovamente Emma Stone in Babylon. Si tratta di un dramma ambientato nella Hollywood del passato, precisamente nel periodo in cui i film abbandonarono il muto per passare al sonoro. Si dovrebbe trattare di un progetto a budget piuttosto sostenuto ma con alla base un’idea di messa in scena molto personale.

Numerose compagnie stanno cercando di accaparrarsi Babylon, e al momento sembra che la Lionsgate sia favorita sulle altre. Non si tratterà di un musical, anche se circola voce che Chazelle ne abbia già scritto un altro. Tra i produttori del lungometraggio figurerà anche Tobey Maguire.

Prima di Babylon Damien Chazelle realizzerà per Netflix la miniserie intitolata The Eddy, quasi interamente ambientata a Parigi. Nel cast André Holland, Joanna Kulig, Tahar Rahim e Amandla Stenberg.

Nel prossimo futuro di Emma Stone c’è invece Zombieland: Double Tap, dove ritroverà Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin. Poi toccherà all’altra commedia horror di Alexander Payne The Menu e infine Cruella, origin story della Disney dove la Stone interpreterà una giovane Crudelia De Mon.