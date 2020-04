Damian Lewis e Helen McCrory garantiscono 6.000 pasti al giorno al personale ospedaliero londinese

News Cinema

La star di Billions e quella di Peaky Blinders erano impegnati a girare le serie quando l'epidemia di COVID-19 è scoppiata.

Damian Lewis e sua moglie Helen McCrory si sono visti bloccare le riprese rispettivamente di Billions Season 5 e Peaky Blinders Season 6 a causa della pandemia di Coronavirus.

La coppia si è allora rivolta alla National Health Service (NHS) per chiedere come poter aiutare a fronteggiare l’emergenza nel Regno Unito. In un primo momento è stato chiesto loro di aiutare a pagare i parcheggi del personale medico e infermieristico impegnato negli estenuanti turni degli ospedali, cosa che pochi giorno dopo il governo ha deciso di abolire.

Il prossimo passo allora è stato suggerito da Bob Klaber, che lavora all’Imperial College Healthcare Trust di Londra: dal momento che le mense degli ospedali e i negozi ad essi sono a essi sono praticamente tutti chiusi, un problema serio si è rivelato trovare il cibo. Lewis e la McCrory si sono subito messi in moto per la consegna di pizze nei reparti di terapia intensiva, quando hanno ben presto capito che non sarebbe bastato. La coppia ha allora stretto un accordo con la catena alimentare Leon per consegnare pasti – con il minimo contatto umano possibile – ai first responder negli ospedali. Attraverso le donazioni pubbliche Lewis/McCrory ha già ottenuto circa un milione di dollari, e altre catene come Tortilla, Wasabi, Franco Manca e la catena di delivery Deliveroo hanno aderito all’iniziativa. Grazie all’impegno di Damian Lewis, HelenMcCrory e di coloro che li hanno sostenuti ogni giorno vengono consegnati 6.000 pasti al personale ospedaliero di Londra.