Dalla Svezia con orrore: il trailer di The Other Side, horror in arrivo nei nostri cinema

Debutterà nelle sale italiane in estate, con Bim Distribuzione, il film dell'orrore svedese diretto a quattro mani da Tord Danielsson e Oskar Mellander. Questo è lo spaventoso trailer originale di The Other Side.

Il titolo originale in svedese del film è Andra sidan, che vuol dire "l'altro lato", e che da noi è stato però tradotto in inglese con The Other Side. Negli USA, invece, lo stesso film uscirà col titolo The Evil Next Door. Capita.

Quel che conta è che The Other Side, chiamiamolo così, debutterà nelle sale italiane nel corso dell'estate 2021 con BIM Distribuzione, e che questo trailer originale sottotitolato promette di attirare l'attenzione del pubblico appassionato di cinema dell'orrore.

Diretto a quattro mani da Tord Danielsson e Oskar Mellander, il film racconta la storia di Shirin, una ragazza che si trasferisce in una piccola città per iniziare una nuova vita insieme al suo fidanzato Fredrik e a suo figlio di cinque anni, il piccolo Lucas. I tre scelgono come nuova abitazione una villetta bifamiliare, che sembra accogliente e perfetta per costruire una famiglia. Lucas è ancora scioccato per la perdita della madre, scomparsa poco tempo prima e Shirin cerca di stargli vicino e di assecondarlo, ma quando il bambino dice di aver trovato un amico speciale con cui giocare nell'altra metà della casa, la donna inizia ad avere dei sospetti perché l'altra parte dell'abitazione non è occupata da diverso tempo. Strani rumori inizieranno a farsi sentire e Shirin scoprirà che la casa nasconde un terribile segreto.

The Other Side: il trailer del film horror svedese