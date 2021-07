Dalla parte dei cattivi: i migliori film in streaming dove il protagonista è il "villain"

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque titoli in streaming in cui l'antieroe è letterale: cosa succede quando è l'antagonista a ottenere il palcoscenico?

Sul grande schermo c’è sempre spazio per eroi e supereroi di qualsiasi età, taglia e provenienza. Ma che succede quando il protagonista diventa invece il cosiddetto “villain”? Anche se non capita spesso - almeno non spesso quanto vorremmo… - Hollywood ci ha talvolta regalato titoli di prestigio che esplorano la psicologia, le azioni e l’universo degli antagonisti. E quasi sempre si scopre alla fine che non sono poi così malefici o anche soltanto negativi come li vediamo, soprattutto quando devono fare da contraltare all’eroe di turno. Eccovi dunque cinque film in streaming che hanno come protagonisti alcuni dei più famosi “villain” dei nostri tempi. Buona lettura.

Cinque film in streaming visti dalla parte del “villain”

Il Grinch (2000)

Il Grinch: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il cattivo più amato dai bambini di tutto il mondo è frutto della mente letteraria di Dr. Seuss e di quella cinematografica targata Ron Howard. Ma soprattutto è frutto della prova d’attore sopraffina e irruenta di Jim Carrey, che tratteggia un Grinch irresistibile e inarrestabile, genio del male che vuole a tutti i costi rovinare lo spirito natalizio. Alla fine ovviamente soccomberà ai buoni sentimenti degli abitanti che vivono intorno a lui. Film magnificamente leggero e con un cuore invece profondo. Nel cast anche Christine Baranski, Molly Shannon e Jeffrey Tambor. Voce narrante in originale di Sir Anthony Hopkins. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007)

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street: Trailer del film diretto da Tim Burton con Johnny Depp

Il genio visionario di Tim Burton porta sul grande schermo l’adattamento del classico musical di Stephen Sondheim. Film oscuro, quasi livido, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street possiede un’eleganza visiva poderosa, merito anche delle scenografie premio Oscar del grande Dante Ferretti. Johnny Depp ed Helena Bonham-Carter sono perfetti protagonisti di un dramma insanguinato e soffocante. Nel cast prezioso supporto anche di Sacha Baron-Cohen, Timothy Spall e del mai dimenticato Alan Rickman. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Megamind (2010)

Megamind: Il nuovo trailer del film

Leggermente oscurato dal successo di Cattivissimo me, uscito lo stesso anno, Megamind è invece a nostro avviso un film nettamente migliore del “rivale”, in quanto meno costruito su semplici gag e maggiormente su una storia ben orchestrata. Fantasioso, scandito da un ritmo narrativo molto efficace, sorretto da un messaggio fortemente educativo, il film d’animazione della DreamWorks diretto da Tom McGrath merita di essere annoverato tra i migliori titoli del genere dello scorso decennio. Da rivedere e rivalutare assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Joker (2019)

Joker: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film di Todd Phillips dedicato al più potente dei villain dei fumetti ha il pregio primario di costruire un universo filmico assolutamente coerente e visivamente portentoso, in cui immerge un protagonista che rimanda direttamente agli eroi maledetti del grande cinema americano degli anni ‘70. Joker è senz’altro figlio di quella cinematografia, di questi influssi e di quel pessimismo. Joaquin Phoenix sfodera una prova maiuscola che lo porta all’Oscar, meritato e degno delle altre performance di Heath ledger e Jack Nicholson. Leone d’Oro a Venezia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Crudelia (2021)

Crudelia: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La rivisitazione del mito di Crudelia DeMon in chiave origin-story viene messa in scena dal sapiente Craig Gillespie come una baraonda vamp intrisa della sfolgorante controcultura degli anni ‘60. Impreziosito da costumi, trucco e acconciature straordinari, Cruella si regge ovviamente sul duello attoriale di classe sopraffina tra Emma Thompson e una magnifica protagonista Emma Stone, che riempie il ruolo iconico con carisma, charme e una enorme presenza scenica. Entrambe sono da nomination all’Oscar, non ci piove! Graditissima sorpresa dalla Disney, uno dei suoi migliori film da anni a questa parte. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.