Dalíland: Ben Kingsley identico a Salvador Dalí nella prima foto del film sull’artista spagnolo

Nella prima immagine di scena di Dalíland, biopic su Salvador Dalí diretto da Mary Harron, vediamo un Ben Kingsley molto somigliante all'artista dai baffi all'insù. Nel film recitano anche Barbara Sukowa ed Ezra Miller.

E’ arrivata la prima favolosa immagine di Ben Kingsley nei panni di Salvador Dalí nel film biografico Dalíland, che è diretto da Mary Harron, la regista di American Psycho.

Come avrete certamente notato anche voi, la somiglianza tra l'attore e l'artista spagnolo è davvero impressionante e, al fianco di Ben Kingsley, vediamo Barbara Sukowa nei panni della moglie Gala e Andreja Pejić nel ruolo di Amanda Lear.

Dalíland, la cui lavorazione è appena terminata nel Regno Unito, si concentra sulla vecchiaia del pittore e in particolare sulla sua vita matrimoniale con Gala, al secolo Elena Ivanovna Diakonova. Ambientato fra la Spagna e New York nel 1973, è raccontato dal punto di vista di James, un giovane assistente di Dalí che lo aiuta ad allestire una mostra e che sogna di entrare nel dorato mondo dell'arte contemporanea. Nel ruolo di quest'ultimo personaggio troviamo Christopher Briney. Nel cast del film ci sono anche Rupert Graves (nei panni del fedele amico e agente di Dalí Capitan Moore), Mark McKenna (Alice Cooper), Suki Waterhouse (la giovane musa Ginesta) e soprattutto Ezra Miller, che sarà l'artista da giovane e che apparirà in una serie di flashback. La sceneggiatura del film è di John C. Walsh, regista della commedia indipendente Ed's Nexy Move.

Salvador Dalí e Gala si conobbero nel 1929 e fu subito amore. Lei era sposata con il poeta surrealista Paul Eluard, che lasciò prontamente. Per Dalí Gala fu musa, manager e vera e propria ossessione. Nella coppia era lei che comandava e lui che vacillava. Fascinosa, determinata e manipolatrice, Gala non fu mai schiacciata dalla debordante personalità di Salvador, che di lei scrisse e disse: "Amo Gala più di mia madre, più di mio padre, più di Picasso e perfino più del denaro" e "Se Gala diventasse piccola come un’oliva, io vorrei mangiarla".