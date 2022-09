Dalì Land: Ben Kingsley identico a Dalì ed Ezra Miller in forma smagliante nelle prime foto del film

News Cinema

È incredibile la somiglianza fra Ben Kingsley e Salvador Dalì nel film Dalì Land. Se non ci credete, date un'occhiata alle prime foto di scena. Oltre al protagonista, c'è anche Ezra Miller.

Il film Dalì Land, che qualcuno vedrà in anteprima al Festival di Toronto, parla degli ultimi anni di vita Salvador Dalì, pittore surrealista e occasionalmente regista. A interpretarlo è Ben Kingsley, e oggi Vanity Fair ha pubblicato alcune foto del film dalle quali emerge prepotentemente la somiglianza tra Dalì e Kingsley, alla quale avranno certamente contribuito i truccatori e gli hair stylist.

Cosa sappiamo su Dalì Land

Dalì Land porta la firma di Mary Harron, conosciuta soprattutto per aver diretto American Psycho. Nel film recitano anche Barbara Sukowa, nei panni dell'amata moglie del pittore Gala, ed Ezra Miller, che interpreta la versione giovane dell'artista. Infine troviamo nel cast Andreja Pejic (Amanda Lear), Rupert Graves (il Capitano Moore, braccio destro di Dalì), Mark McKenna (Alice Cooper) e Christopher Briney (James, un giovane assistente di Dalì). La sceneggiatura del film è di John C. Walsh, collaboratore fedele e marito della regista.

Dalì Land comincia nel 1973 e si concentra sul rapporto tra Dalì e il suo giovane assistente James, che lo aiuta ad allestire una mostra in una galleria di New York. Si parla inoltre del rapporto tra Dalì e Gala, che comincia a dare segni di cedimento.

Il lavoro di Ben Kingsley sul personaggio

Ben Kingsley è un attore molto scrupoloso che in passato ha dato vita sullo schermo a uomini celebri, ad esempio Gandhi e Salieri. Questa volta, però, Ben ha lasciato da parte lo studio maniacale e ha deciso di correre dei rischi, come lui stesso ha spiegato, aggiungendo che ha voluto dimenticare la sua formazione teatrale e il metodo classico per fare un salto nel buio.

Il suo approccio al personaggio, dunque, non è stato accademico. L'attore ha studiato la lingua che parlava Dalì, il suo modo di comportarsi, il suo buon gusto in fatto di amore, cibo e vino, e perfino la sua abitudine a rompere tantissime regole. Grazie a questa preparazione, Kingsley si è fatto una sua idea su Salvador:

Mi fa pensare a un trapezista che dondola passando da un trapezio all'altro, e questo triplo salto mortale a mezz'aria è ciò che il pubblico ha bisogno di vedere. Non abbiamo bisogno di guardare il trapezista che dondola restando sempre sul suo trapezio.

Le prime fotografie di Dalì Land

Dalì Land uscirà nelle sale USA il 17 settembre. Da noi arriverà di sicuro, visto che l'ha preso la Koch Media, ma non sappiamo quando. Ecco le foto di Vanity Fair.