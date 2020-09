Dal tramonto all'alba: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 30 settembre con SimulWatch

News Cinema

Robert Rodriguez dirige George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis e Salma Hayek nel sorprendente mix di generi Dal tramonto all'alba. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 30 settembre alle 22.

La visione condivisa di mercoledì 30 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è action horror del 1996 che non rinuncia alle sfumature della commedia. Dal tramonto all'alba è tratto da un soggetto del filmmaker e produttore Robert Kurtzman che ha assunto Quentin Tarantino per scriverne la sceneggiatura. Il regista è poi finito nel cast nel ruolo di co-protagonista accanto a George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis e Salma Hayek, lasciando la regia nelle solide mani di Robert Rodriguez. La commistione di generi ha garantito il divertimento per il pubblico che lo aveva apprezzato in sala e oggi lo considera un cult. Il film ha generato due sequel nel 1999 con altri interpreti e nel 2014 una serie televisiva.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Dal tramonto all'alba e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 30 settembre alle 22.

La storia di Dal tramonto all'alba inizia con i fratelli Seth (George Clooney) e Richard (Quentin Tarantino) in fuga verso il Messico, dopo una cruenta rapina in una banca del Texas. I due trasportano un ostaggio e stanno cercando di tenere un profilo basso. Tuttavia, durante il tragitto i fuggiaschi entrano in un negozio di liquori, dove Richard, in preda al delirio, uccide il commesso e il ranger Earl McGraw. Inizia così da parte delle forze dell'ordine una vastissima caccia per impedire ai due di attraversare il confine.

Mentre Seth è occupato a trovare un modo per superare la frontiera, Richard violenta e uccide in un motel l’impiegata di banca che avevano preso in ostaggio. Nello stesso posto alloggia Jacob Fuller (Harvey Keitel), un pastore in crisi religiosa, in vacanza con i suoi figli adolescenti Scott e Kate. La famiglia, in viaggio in camper, viene costretta dai fratelli a introdurli clandestinamente oltre il confine messicano dove non hanno la più pallida idea di cosa li stia aspettando.





