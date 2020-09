Dal parquet al set: cinque film in streaming interpretati da stelle dell'NBA

News Cinema

Abbiamo scelto cinque film in streaming in cui campioni di basket diventano attori. Oppure ci provano...

Con i playoff NBA entrati nel vivo delle finali di conference - e con i Los Angeles Lakers finalmente protagonisti! - abbiamo deciso di dedicare uno sguardo alle stelle del basket americano che hanno deciso di piazzarsi davanti la macchina da presa e recitare. I cinque film in streaming che abbiamo scelto sono radicalmente differenti tra loro, in quanto coprono dramma, action, commedia e persino l'animazione. Il denominatore comune è che a recitare in essi sono stati campioni indiscussi del basket a stelle e strisce, i quali in più di un'occasione hanno dimostrato di sapersela cavare benone anche con un copione in mano!

Cinque film in streaming interpretati da stelle dell’NBA

Space Jam

Double Team

He Got Game

Un disastro di ragazza

Diamanti grezzi

Michael Jordan in Space Jam (1995)

Space Jam: il trailer del film

Non potevamo che partire dal più grande di tutti, His Airness Michael Jordan, che a metà anni ‘90 durante il suo temporaneo ritiro dal parquet ha deciso di girare il film che mescola l’ animazione dei Looney Tunes con personaggi in carne e ossa. In Space Jam il 6 volte campione NBA interpreta se stesso, chiamato a giocare una partita interstellare contro alieni cattivissimi decisi a conquistare la Terra. Il film è lieve e divertente, intrattiene grandi e piccini e garantisce lo spasso dei cartoni animati con le prodezze della stella Jordan. Che poi ha deciso di tornare a giocare, mentre come attore ha scelto di smettere. E a noi va bene così...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Dennis Rodman in Double Team (1997)

Uno dei più grandi difensori della storia di questo sport, l’icona più trasgressiva che l’NBA abbia mai incontrato. Dennis Rodman non poteva non arrivare al cinema se non attraverso un film folle come Double Team, action internazionale diretto nientemeno che dal genio di Tsui Hark. E "The Worm" se la cava benone nel ruolo dell’agente segreto hypertech, anche se diciamo che più delle doti d’attore a farsi valere è il carisma. Poco importa: insieme a Jean-Claude Van Damme e contro Mickey Rourke, Rodman si diverte che è una meraviglia. E noi con lui. Quanto ci mancano i tuoi rimbalzi in testa a tutti, grande uomo...Disponibile su Rakuten TV, Chili.

Ray Allen in He Got Game (1998)

Per il suo unico film da protagonista la stella campione con i Boston Celtics e i Miami Heat ha scelto di fare sul serio. Spike Lee infatti lo ha chiamato a interpretare il figlio di Denzel Washington in un dramma familiare che è anche un omaggio doloroso a questo magnifico sport. E Ray Allen ha ripagato il regista di culto con una prova matura, intensa, che assolutamente non sfigura nei duetti con il grande Denzel. He Got Game è di gran lunga il migliori film sul basket e uno dei migliori film degli anni ‘90. Che altro scrivere? Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Netflix, Amazon Prime Video.

LeBron James in Un disastro di ragazza (2015)

Un disastro di ragazza: Trailer italiano ufficiale - HD

Nella scatenata commedia che vede protagonisti Amy Schumer e Bill Hader LeBron James interpreta se stesso, amico del chirurgo sportivo protagonista. Una parte di rilievo recitata con spigliatezza e grosso senso dell’ironia, che conferma la lucidità di LeBron nello scegliere i suoi progetti, lui che è anche impegnato nella produzione cinematografica e televisiva. Un disastro di ragazza è una visione godibilissima e il tre volte (speriamo presto quattro...) campione NBA la impreziosisce con quello che è decisamente più di un cammeo. Quindi promosso a pieni voti, in attesa di Space Jam 2...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Kevin Garnett in Diamanti grezzi (2019)

Diamanti grezzi: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nel livido dramma criminale diretto dai fratelli Safdie e interpretato da un magistrale Adam Sandler, Kevin “The Answer” Garnett interpreta se stesso con lo stesso piglio aggressivo con cui dominava sotto i tabelloni. Una prova tagliente, energetica e “cattiva” in perfetta sintonia con uno dei migliori film dello scorso anno. Recuperate assolutamente Diamanti grezzi se non l'avete visto, vi terrà col fiato sospeso. Cinema newyorkese adrenalinico e disperato, come piace a noi...Disponibile su Netflix.

Se questi cinque titoli vi hanno stuzzicato la curiosità riguardo i campioni dell’NBA che sono comparsi al cinema, possiamo allora aggiungere che anche nomi altisonanti del calibro di Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Penny Hardaway, Rick Fox, Kevin Durant, John Salley e last but not least Kyrie Irving sono arrivati sul grande schermo in ruoli più o meno corposi. Qualche titolo? L’aereo più pazzo del mondo, Basta vincere, Uncle Drew. Adesso sta a voi scoprire chi ha interpretato quale film...