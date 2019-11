News Cinema

La grande autrice non dirige un film dal 1987, precisamente dai tempi di Ishtar con Warren Beatty e Dustin Hoffman.

Dakota Johnson sarà la protagonista di un lungometraggio che verrà intitolato Crackpot. E questa fin qui sarebbe una notizia normale, se non fosse che a dirigerlo darà l’icona Elaine May. L’artista manca dietro la macchina da presa addirittura dal 1987, quando realizzò il costosissimo ma sfortunato Ishtar, commedia d’avventura che vedeva protagonisti Warren Beatty, Dustin Hoffman e Isabelle Adjani.

Elaine May si è imposta all’attenzione come stand-up comedian negli anni ’60, dove ha cominciato la sua collaborazione artistica con il mai dimenticato Mike Nichols. Nel 1971 ha esordito dietro la macchina da presa con il cult-movie E’ ricca, la sposo e l’ammazzo, in cui era anche co-protagonista con l’altra leggenda comica Walter Matthau. L’anno successivo diresse Il rompicuori, mentre nel 1976 toccò al gangster-movie Mikey e Nicky, che vedeva protagonista la coppia di icone formata da John Cassavetes e Peter Falk. Elaine May è anche una sceneggiatrice sopraffina: in carriera ha ottenuto la nomination all’Oscar per lo script de Il paradiso può attendere di Warren Beatty e per quello de I colori della vittoria di Mike Nichols. Per l’amico ha scritto anche il grande successo Piume di struzzo, mentre non accreditata ha collaborato anche al copione di una delle più grandi commedie di tutti i tempi, Tootsie di Sidney Pollack.

Tornando a Crackpot, non si conosce ancora la storia principale o ci saranno gli altri membri del cast, ma non è improbabile che aggiornamenti sul progetto arrivino molto presto. Intanto…bentornata Mrs. May!!!